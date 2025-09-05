Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Cruzeiro do Sul

Na noite desta quinta-feira (4), um acidente de trânsito envolvendo um automóvel VW/Gol e uma motocicleta Honda deixou duas pessoas com ferimentos leves em Cruzeiro do Sul (AC).

Segundo relatos, a condutora do carro havia acabado de estacionar e, ao abrir a porta lateral esquerda, foi surpreendida pela motocicleta que seguia pela via. O motociclista informou que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o condutor da moto e sua passageira caíram ao solo, sofrendo escoriações no joelho, mão direita e cotovelo esquerdo. Apesar das lesões, ambos dispensaram atendimento médico e informaram não haver necessidade de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo VW/Gol teve a porta lateral esquerda amassada, enquanto a motocicleta apresentou avarias na lateral próxima ao tanque de combustível, além de ranhuras na descarga.

A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e orientou as partes sobre as medidas administrativas e legais previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).