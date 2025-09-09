Colisão entre Fiat Uno e caminhonete mata motorista em rodovia

Um grave acidente resultou na morte de Gilberto Braga, de 54 anos, na MT-251, em Campo Verde, a 131 km de Cuiabá, neste domingo (8). A colisão envolveu um Fiat Uno e uma Toyota SW4.
De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista da caminhonete contou que seguia em direção a Campo Verde quando o Uno, que vinha no sentido contrário, tentou ultrapassar um caminhão e acabou batendo de frente com o veículo dela.
O impacto fez o Fiat Uno capotar. Gilberto, que dirigia o carro, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local do acidente.
Já a condutora da SW4 não sofreu ferimentos. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), que irá esclarecer as circunstâncias da colisão.