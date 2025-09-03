Colisão entre motos deixa mulher com fratura exposta e outros dois feridos em Rio Branco

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite desta terça-feira (2), na Rua Mico Leão Dourado, no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

As vítimas foram identificadas como Sebastião Oliveira dos Santos, de 48 anos, Rafael Souza da Silva, de 25 anos, e Márcia de Souza Lira dos Santos, de 40 anos.

Segundo relatos dos envolvidos, Sebastião e Márcia retornavam de uma igreja evangélica em uma motocicleta modelo Biz, no sentido bairro-centro. Ao tentar realizar uma conversão para acessar uma das ruas do bairro, possivelmente sem acionar a seta, o casal acabou atingido por Rafael, que trafegava no mesmo sentido e tentava ultrapassar pela direita.

Com o impacto, os três foram arremessados ao chão. Rafael sofreu fratura na mão direita, Sebastião apresentou um corte no dedo da mão esquerda, e Márcia teve uma fratura exposta na perna direita.

Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade dos ferimentos, todos estavam em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho de perícia. Após os procedimentos, as motocicletas foram liberadas.

Ainda segundo a polícia, Rafael estaria em alta velocidade e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado.