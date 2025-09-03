Colisão entre motos deixa mulher com fratura exposta e outros dois feridos em Rio Branco

Apesar da gravidade dos ferimentos, todos estavam em estado de saúde estável

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite desta terça-feira (2), na Rua Mico Leão Dourado, no bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

Vítima foi encaminhada ao pronto-socorro/Foto: ContilNet

As vítimas foram identificadas como Sebastião Oliveira dos Santos, de 48 anos, Rafael Souza da Silva, de 25 anos, e Márcia de Souza Lira dos Santos, de 40 anos.

Segundo relatos dos envolvidos, Sebastião e Márcia retornavam de uma igreja evangélica em uma motocicleta modelo Biz, no sentido bairro-centro. Ao tentar realizar uma conversão para acessar uma das ruas do bairro, possivelmente sem acionar a seta, o casal acabou atingido por Rafael, que trafegava no mesmo sentido e tentava ultrapassar pela direita.

Com o impacto, os três foram arremessados ao chão. Rafael sofreu fratura na mão direita, Sebastião apresentou um corte no dedo da mão esquerda, e Márcia teve uma fratura exposta na perna direita.

Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade dos ferimentos, todos estavam em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho de perícia. Após os procedimentos, as motocicletas foram liberadas.

Ainda segundo a polícia, Rafael estaria em alta velocidade e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.