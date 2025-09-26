Com aplicação de provas no Acre, Exame Nacional dos Cartórios acontece neste domingo; saiba mais

Os participantes do 2º Exame Nacional dos Cartórios (Enac) já podem acessar os locais de prova, que será aplicada neste domingo, 28, em todas as regiões do país. Ao todo, 9.195 pessoas se inscreveram para esta edição.

No Acre, o número de concorrentes é de 41, sendo que 34% são mulheres. Os portões serão abertos ao meio-dia, no horário local, e fechados pontualmente no início da prova, marcado para as 14h de Brasília. A organização orienta que as candidatas e os candidatos cheguem com antecedência.

Para realizar o exame, é obrigatório apresentar documento de identidade original, comprovante de inscrição ou de pagamento da taxa, além de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

A avaliação será composta por 100 questões objetivas, distribuídas em dez disciplinas. De caráter eliminatório, o exame não oferta vagas diretas, mas habilita as pessoas aprovadas a participar de concursos dos Tribunais de Justiça para delegações de cartórios e serviços de registro.

De acordo com o cronograma oficial, o gabarito preliminar será publicado em 30 de setembro. Entre os dias 1º e 2 de outubro, estará aberto o período para recursos. O gabarito definitivo e as respostas aos questionamentos saem em 4 de novembro. Já o resultado final do Enac será conhecido em 12 de dezembro.