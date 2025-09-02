Com apoio da Miragina, nadador acreano conquista seis ouros e quebra recordes em campeonato

O jovem talento da natação acreana, Joaquin Assaf, de 19 anos, confirmou seu potencial ao brilhar na 27ª Copa Amazônica de Natação – Troféu Internacional Lucicléia Barreto Queiroz. A competição, que reuniu 207 nadadores do Brasil, Peru e Bolívia, foi realizada na piscina olímpica da Escola Armando Nogueira, em Rio Branco.

Com o apoio essencial da empresa local Miragina, Asaf conquistou seis medalhas de ouro, duas delas com a quebra de recordes absolutos do Acre. Antes de entrar na água, o nadador já demonstrava confiança. “Estou leve, com as expectativas muito boas. Estou nadando bem, me sentindo forte e rápido”, disse ele, que participou de seis finais, incluindo provas de 50 e 100 metros.

O desempenho de Asaf foi notável, garantindo o lugar mais alto do pódio em todas as provas que disputou. Ele venceu as seguintes categorias: 50m Costas, 50m Livre (com novo recorde absoluto acreano), 100m Livre (com novo recorde absoluto acreano), Revezamento 4x50m Livre Misto, Revezamento 4x50m Livre Masculino E Revezamento 4x50m Medley Masculino.

Para o atleta, o sucesso vai além do talento e da dedicação individual. O patrocínio da Miragina é um pilar fundamental em sua jornada. “Sem esse patrocínio, eu não teria uma preparação física adequada, nem sessões de recovery, academia, pilates, fisioterapia ou ajuda de custos com viagens”, afirmou Asaf. “Esse suporte faz toda a diferença para que eu consiga chegar nesse nível e competir em alto rendimento.”

A Copa Norte foi realizada em conjunto com a Copa Bolpebra de Seleções, é um evento de destaque no calendário esportivo da região. Sua realização é fruto de uma parceria entre a Federação Aquática do Estado do Acre (Faea), o governo do Estado e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).