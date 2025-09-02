Com apoio da Miragina, nadador acreano conquista seis ouros e quebra recordes em campeonato

Joaquim Asaf, de 19 anos, se destaca na Copa Amazônica de Natação e ressalta a importância do patrocínio para sua preparação de alto nível

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O jovem talento da natação acreana, Joaquin Assaf, de 19 anos, confirmou seu potencial ao brilhar na 27ª Copa Amazônica de Natação – Troféu Internacional Lucicléia Barreto Queiroz. A competição, que reuniu 207 nadadores do Brasil, Peru e Bolívia, foi realizada na piscina olímpica da Escola Armando Nogueira, em Rio Branco.

Com apoio da Miragina, jovem nadador acreano conquista seis ouros e quebra recordes em campeonato internacional/Foto: ContilNet

Com o apoio essencial da empresa local Miragina, Asaf conquistou seis medalhas de ouro, duas delas com a quebra de recordes absolutos do Acre. Antes de entrar na água, o nadador já demonstrava confiança. “Estou leve, com as expectativas muito boas. Estou nadando bem, me sentindo forte e rápido”, disse ele, que participou de seis finais, incluindo provas de 50 e 100 metros.

O desempenho de Asaf foi notável, garantindo o lugar mais alto do pódio em todas as provas que disputou. Ele venceu as seguintes categorias: 50m Costas, 50m Livre (com novo recorde absoluto acreano), 100m Livre (com novo recorde absoluto acreano), Revezamento 4x50m Livre Misto, Revezamento 4x50m Livre Masculino E Revezamento 4x50m Medley Masculino.

Com apoio da Miragina, jovem nadador acreano conquista seis ouros e quebra recordes em campeonato internacional/Foto: Cedida

Para o atleta, o sucesso vai além do talento e da dedicação individual. O patrocínio da Miragina é um pilar fundamental em sua jornada. “Sem esse patrocínio, eu não teria uma preparação física adequada, nem sessões de recovery, academia, pilates, fisioterapia ou ajuda de custos com viagens”, afirmou Asaf. “Esse suporte faz toda a diferença para que eu consiga chegar nesse nível e competir em alto rendimento.”

Para o atleta, o sucesso vai além do talento e da dedicação individual. O patrocínio da Miragina é um pilar fundamental em sua jornada/Foto: Cedida

A Copa Norte foi realizada em conjunto com a Copa Bolpebra de Seleções, é um evento de destaque no calendário esportivo da região. Sua realização é fruto de uma parceria entre a Federação Aquática do Estado do Acre (Faea), o governo do Estado e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.