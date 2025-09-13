Acre registrou mais de 240 desaparecidos em 2025 e quase 60% foram localizados, diz Sejusp

O estado do Acre tem se destacado nacionalmente na localização de pessoas desaparecidas. Dados do Ministério da Justiça apontam que, até agosto de 2025, 149 das 246 pessoas desaparecidas foram localizadas, resultando em um índice de êxito de 58% nas buscas realizadas.

O desempenho do Acre vem crescendo nos últimos anos. Em 2023, das 439 pessoas desaparecidas, 280 foram encontradas, alcançando 64% de casos resolvidos. Já em 2024, o estado atingiu 90% de sucesso, com 372 pessoas localizadas de um total de 412 desaparecimentos, um dos melhores resultados do país.

Desde agosto de 2025, o Acre integra o Portal Nacional de Pessoas Desaparecidas, ferramenta do Ministério da Justiça que centraliza dados de todos os estados e permite cruzamento de informações em tempo real entre as polícias civis. Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, a adesão à plataforma reforça a eficiência das ações. “Nós contamos com 17 câmeras de reconhecimento facial em Rio Branco, até a próxima semana estaremos com a licença de mais 40 e pretendemos ampliar para 100% das nossas câmeras que contam com essa tecnologia, para que possamos fornecer esses dados ao Portal Nacional de Desaparecidos e continuarmos conseguindo encontrar o maior número de pessoas possíveis”, destacou.

O diretor operacional da Sejusp, Athualpa Ribera, ressaltou que a integração com o sistema nacional aumenta significativamente as chances de localização. “Com isso, o Acre pode compartilhar e consultar dados com outras unidades da federação, oferecendo respostas mais rápidas às famílias afetadas.”

O estado também passou a compartilhar perfis genéticos com o Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) desde fevereiro deste ano, fortalecendo ainda mais a busca por desaparecidos. Segundo o secretário José Américo, “os números positivos demonstram o compromisso das forças de segurança e instituições do Acre com a busca ativa por desaparecidos, fruto da colaboração entre autoridades, sociedade e familiares”.

O Portal Nacional de Pessoas Desaparecidas pode ser acessado pelo endereço: https://desaparecidosbrasil.org/.