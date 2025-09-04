Com problemas na voz, Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes de subir ao palco

A cantora pediu desculpas, mas afirmou que se cantasse, danos vocais poderiam ser agravados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Lady Gaga usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para avisar aos fãs de Miami que não cantaria mais no Kaseya Center. Isso aconteceu minutos antes de ela subir ao palco. A arena já estava lotada de gente.

Segundo a artista, o motivo foi algum dano na voz que a impossibilitaria de cantar. Ela contou que sofria uma tensão vocal desde os ensaios de terça-feira, e que o quadro só piorou.

Então, seus médicos indicaram que ela ficasse de repouso para não causar um transtorno ainda mais severo.

“Quero ser hardcore e me esforçar por vocês, mas não posso arriscar danos a longo prazo às minhas cordas vocais. É uma decisão difícil e agoniante”, disse ela em trecho de comunicado.

Após pedir desculpas, disse que pretende remarcar a apresentação o quanto antes.

“Eu amo muito meus fãs, respeito vocês e espero que aceitem meu sincero pedido de desculpas”, escreveu. Pela web, vídeos mostram as pessoas esvaziando a arena. Alguns choravam.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.