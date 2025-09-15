Como o Comitê semeou memória com o Prêmio Chico Mendes de Resistência na Amazônia

Nascido da urgência e da autonomia, um reconhecimento anual é uma declaração de que os ideais de Chico Mendes persistem, moldados e sustentados unicamente pela disciplina e organização do Comitê Chico Mendes e seus parceiros: O Prêmio Chico Mendes de Resistência. No Acre, o Comitê Chico Mendes, guardião desse legado, tem sido o pilar para que os ideais de sustentabilidade socioambiental, direitos humanos e resistência não se percam nas veredas do tempo.
“O Comitê Chico Mendes assumindo sozinho a responsabilidade pelo prêmio. E, inclusive, por isso colocamos a palavra “resistência” no final do nome“, fala Gomercindo Rodrigues, o Guma, sobre sua primeira lembrança do Prêmio.
A trajetória do prêmio é marcada por uma evolução significativa, refletindo as complexidades da luta ambiental e a necessidade de resguardar a essência dos ideais de Chico Mendes.
“Para não ser mais o mesmo prêmio que existia antes, com a participação do Estado, ele passou a se chamar “Prêmio Chico Mendes de Resistência”. Algumas categorias foram reorganizadas, e formamos uma comissão dentro do comitê, com participação de entidades parceiras, como a SOS, a Sedep, a CPI e outras. Essa comissão, junto com integrantes do próprio comitê, definiu não apenas o novo nome, mas também os critérios e as categorias a serem contempladas”, explica Rodrigues.
Os Anos de “Florestania” (2004-2018)
Originalmente, o reconhecimento às causas socioambientais no Acre se materializava no “Prêmio Chico Mendes de Florestania”, uma iniciativa instituída pelo Estado do Acre por meio do Decreto Nº 10.860, em 3 de setembro de 2004. Este prêmio visava reconhecer o conceito de florestania, “um modo de pensar, criar, produzir e ser feliz, tipicamente amazônico”, que busca construir uma sociedade tradicional, moderna, original e solidária.