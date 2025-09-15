Como o Comitê semeou memória com o Prêmio Chico Mendes de Resistência na Amazônia

A partir de então, o Comitê redefiniu completamente a metodologia, as categorias e os critérios, formando uma comissão interna com a participação de parceiros. Essa nova fase estabeleceu um balizamento mais claro para a concessão do prêmio.

Categorias e critérios atuais:

O Prêmio Chico Mendes de Resistência, concedido anualmente durante a Semana Chico Mendes, atualmente, abrange cinco categorias essenciais:

Jovem Liderança : Para jovens de até 35 anos, com atuação inovadora e vida dedicada às comunidades tradicionais e ancestrais, sem restrição da comunidade e atuação em coletivos ou organizações de juventudes.

Povos Originários e Comunidades Tradicionais : Para povos e comunidades com práticas sustentáveis, ações de manutenção da identidade cultural e uso comum/coletivo do território e recursos naturais/bens comuns.

Relevância Institucional : Para instituições que desenvolvem pesquisas e práticas para a melhoria da qualidade de vida das populações, apoiam projetos de produção sustentável, segurança alimentar, saúde, educação, comunicação, educação ambiental, preservação do meio ambiente, fortalecimento da cultura local e questões de juventude, gênero e comunidade LGBTQI+.

Personalidade : Para indivíduos que divulgam os ideais de Chico Mendes através de expressões artísticas, buscam recursos financeiros/tecnológicos para o bem-viver das populações ou desenvolvem projetos diretos para a melhoria da qualidade de vida dessas populações.

Ativismo nas Redes: Uma categoria mais recente (criada em 2024), aberta à indicação pública, que reconhece o ativismo digital na divulgação dos ideais de Chico Mendes, no fortalecimento de questões socioambientais, de juventude, gênero, raça, comunidades tradicionais, comunidade LGBTQI+ ou povos originários, e na capacidade de informar, mobilizar e inspirar através das redes sociais.

Os critérios gerais para todas as categorias incluem práticas de sustentabilidade consoantes aos ideais de Chico Mendes, exemplo de resistência, práticas de conservação replicáveis, atuação em Direitos Humanos, conduta compatível e garantia de paridade de gênero.

As indicações para as primeiras quatro categorias são restritas a associados e membros fundadores não associados do Comitê, enquanto a categoria de Ativismo nas Redes é aberta a qualquer pessoa.

Uma nova era

A partir de 2019, o prêmio passou a honrar figuras e coletivos que encarnam a resistência e a defesa da Amazônia. Com o passar do tempo, os critérios foram sendo aprimorados. Houve uma maior integração com diferentes grupos, inclusive com a juventude, e, mais recentemente, uma categoria dedicada à “militância em rede”. A presença nas redes sociais se tornou uma forma importante de manter vivos os ideais do Chico e divulgar a luta para novas gerações. A ideia do prêmio sempre foi reforçar e ressaltar os ideais do Chico Mendes