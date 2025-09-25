Concurso Caixa: saiba quais cursos de nível superior devem ofertar vagas

A Caixa Econômica Federal está em fase final de preparação de um novo concurso público, que deve contemplar vagas de nível superior, conforme anunciado pelo presidente do banco, Carlos Vieira, em entrevista ao Correio Braziliense.

Cargos e cursos exigidos

O edital trará oportunidades na Carreira Profissional, com salários iniciais de até R$ 15,6 mil, podendo chegar a R$ 36,7 mil na última referência. Confira os cursos previstos:

Engenheiro : Bacharelado em Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica ou outras áreas — a confirmar no edital).

Advogado : Bacharelado em Direito + registro ativo na OAB.

Arquiteto : Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo + registro no CAU.

Médico do Trabalho (em análise): Bacharelado em Medicina + especialização em Medicina do Trabalho + registro no CRM.

Carreiras na Caixa

A instituição divide os cargos em duas categorias:

Carreira Administrativa : inclui o cargo de Técnico Bancário Novo (nível médio) – não contemplado neste edital.

Carreira Profissional: cargos de nível superior, como Engenheiro, Arquiteto, Advogado e possivelmente Médico do Trabalho.

Salários iniciais:

R$ 7.807,00 (4h/dia)

R$ 11.706,00 (6h/dia)

R$ 15.608,00 (8h/dia)

Com possibilidade de progressão até R$ 36.720,00 (8h/dia).

Panorama do último concurso

O concurso anterior, organizado pela Fundação Cesgranrio, ofertou 4.050 vagas em 2024, com mais de 1,2 milhão de inscritos.

Foram disponibilizadas vagas de nível médio e superior, com salários de até R$ 14.915,00 mais benefícios.

As etapas de seleção incluíram provas objetivas, discursivas, redação, avaliação de títulos (para alguns cargos), além de procedimentos admissionais e comprovação de requisitos.

📌 As provas foram aplicadas em 26 de maio de 2024, com exceção do Rio Grande do Sul, onde foram remarcadas para 29 de setembro.

Resumo

Fonte: Correio Braziliense, Caixa Econômica Federal e Direção Concursos

Redigido por ContilNet