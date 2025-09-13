Concurso da Câmara tem novo edital autorizado; salário é até R$ 29 mil

O novo edital do concurso da Câmara dos Deputados foi oficialmente autorizado pelo presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta.

A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados na quinta-feira (11/9) e confirma que o certame será destinado aos seguintes cargos:

Analista Legislativo, nas seguintes atribuições:

Registro e Redação

Processo Legislativo e Gestão

Comunicação Social

Documentação e Informação Legislativa

Museólogo

Engenheiro

Médico

Técnico Legislativo, nas seguintes atribuições:

Policial Legislativo Federal

Assistente Legislativo e Administrativo