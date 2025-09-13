Concurso da Câmara tem novo edital autorizado; salário é até R$ 29 mil

O novo edital do concurso da Câmara dos Deputados foi oficialmente autorizado pelo presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta.
A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados na quinta-feira (11/9) e confirma que o certame será destinado aos seguintes cargos:
Analista Legislativo, nas seguintes atribuições:
Registro e Redação
Processo Legislativo e Gestão
Comunicação Social
Documentação e Informação Legislativa
Museólogo
Engenheiro
Médico
Técnico Legislativo, nas seguintes atribuições:
Policial Legislativo Federal
Assistente Legislativo e Administrativo