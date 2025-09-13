Concurso da Câmara tem novo edital autorizado; salário é até R$ 29 mil

O PLOA 2026 prevê o provimento de 56 cargos para a Casa Legislativa. Salários variam de R$ 19,6 mil a R$ 29,4 mil

O novo edital do concurso da Câmara dos Deputados foi oficialmente autorizado pelo presidente da Casa Legislativa, Hugo Motta.

Concurso da Câmara tem novo edital autorizado. Foto: Reprodução

A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados na quinta-feira (11/9) e confirma que o certame será destinado aos seguintes cargos:

Analista Legislativo, nas seguintes atribuições:

Registro e Redação
Processo Legislativo e Gestão
Comunicação Social
Documentação e Informação Legislativa
Museólogo
Engenheiro
Médico

Técnico Legislativo, nas seguintes atribuições:

Policial Legislativo Federal
Assistente Legislativo e Administrativo

