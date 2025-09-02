Concurso PF Administrativo: divulgado resultado final da prova discursiva

Seleção oferece 192 vagas de níveis médio e superior com salários iniciais de até R$ 11 mil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O concurso da Polícia Federal para cargos administrativos (concurso PF Administrativo) segue avançando. Nesta terça-feira (2/9), foi divulgado no Diário Oficial da União o resultado definitivo da prova discursiva, além da convocação para a avaliação biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação complementar.

📌 Recursos
As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão disponíveis a partir de 9 de setembro, no site do Cebraspe.

📌 Heteroidentificação
O candidato que se autodeclarou negro deverá participar do procedimento de heteroidentificação no dia 14 de setembro, para concorrer às vagas reservadas às cotas. O horário e local serão informados individualmente no site da banca a partir de 9 de setembro.

📌 Próximas etapas
O edital com o resultado provisório da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação está previsto para ser publicado em 26 de setembro de 2025.

O concurso oferece 192 vagas de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 11 mil.

pcc:-fundos-blindavam-patrimonio-em-vez-de-valorizar-capital,-diz-pf

Reprodução

Panorama do concurso PF Administrativo

Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF Administrativo oferta 192 vagas de níveis médio e superior, com iniciais de até R$ 11 mil.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

  • Nível médio
    • Agente administrativo: 100 vagas;
  • Nível superior
    • Administrador: 6 vagas;
    • Assistente social: 13 vagas;
    • Contador: 9 vagas;
    • Enfermeiro: 3 vagas;
    • Médico: 35 vagas;
    • Psicólogo: 6 vagas;
    • Farmacêutico: 2 vagas;
    • Nutricionista: 1 vaga;
    • Estatístico: 4 vagas;
    • Técnico em comunicação social: 3 vagas;
    • Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.

Resumo do concurso PF Administrativo

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 192
  • Cargos: diversos
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Salários iniciais: até R$ 11.070,93
  • Inscrições: 29/4 até 21/5
  • Taxa de inscrição:
    • R$ 90,00 nível médio
    • R$ 110,00 nível superior
  • Provas: 29/6
  • Edital

Os candidatos estão sendo avaliados por meio da realização de provas objetivas e discursivas para todos os cargos. As avaliações foram aplicadas no dia 29 de junho de 2025.

✍️ Redigido por ContilNet

Fonte: Direção Concursos

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.