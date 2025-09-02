Concurso PF Administrativo: divulgado resultado final da prova discursiva

O concurso da Polícia Federal para cargos administrativos (concurso PF Administrativo) segue avançando. Nesta terça-feira (2/9), foi divulgado no Diário Oficial da União o resultado definitivo da prova discursiva, além da convocação para a avaliação biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação complementar.

📌 Recursos

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão disponíveis a partir de 9 de setembro, no site do Cebraspe.

📌 Heteroidentificação

O candidato que se autodeclarou negro deverá participar do procedimento de heteroidentificação no dia 14 de setembro, para concorrer às vagas reservadas às cotas. O horário e local serão informados individualmente no site da banca a partir de 9 de setembro.

📌 Próximas etapas

O edital com o resultado provisório da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação está previsto para ser publicado em 26 de setembro de 2025.

O concurso oferece 192 vagas de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 11 mil.

Panorama do concurso PF Administrativo

Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF Administrativo oferta 192 vagas de níveis médio e superior, com iniciais de até R$ 11 mil.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas;

Nível superior Administrador: 6 vagas; Assistente social: 13 vagas; Contador: 9 vagas; Enfermeiro: 3 vagas; Médico: 35 vagas; Psicólogo: 6 vagas; Farmacêutico: 2 vagas; Nutricionista: 1 vaga; Estatístico: 4 vagas; Técnico em comunicação social: 3 vagas; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.



Resumo do concurso PF Administrativo

Banca: Cebraspe

Vagas: 192

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 11.070,93

Inscrições: 29/4 até 21/5

Taxa de inscrição: R$ 90,00 nível médio R$ 110,00 nível superior

Provas: 29/6

Edital

Os candidatos estão sendo avaliados por meio da realização de provas objetivas e discursivas para todos os cargos. As avaliações foram aplicadas no dia 29 de junho de 2025.

