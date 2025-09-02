Concurso PF Administrativo: divulgado resultado final da prova discursiva

O concurso da Polícia Federal para cargos administrativos (concurso PF Administrativo) segue avançando. Nesta terça-feira (2/9), foi divulgado no Diário Oficial da União o resultado definitivo da prova discursiva, além da convocação para a avaliação biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação complementar.
📌 Recursos
As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão disponíveis a partir de 9 de setembro, no site do Cebraspe.
📌 Heteroidentificação
O candidato que se autodeclarou negro deverá participar do procedimento de heteroidentificação no dia 14 de setembro, para concorrer às vagas reservadas às cotas. O horário e local serão informados individualmente no site da banca a partir de 9 de setembro.
📌 Próximas etapas
O edital com o resultado provisório da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação está previsto para ser publicado em 26 de setembro de 2025.
O concurso oferece 192 vagas de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 11 mil.
Panorama do concurso PF Administrativo
Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF Administrativo oferta 192 vagas de níveis médio e superior, com iniciais de até R$ 11 mil.
Confira, abaixo, a distribuição das vagas:
- Nível médio
- Agente administrativo: 100 vagas;
- Nível superior
- Administrador: 6 vagas;
- Assistente social: 13 vagas;
- Contador: 9 vagas;
- Enfermeiro: 3 vagas;
- Médico: 35 vagas;
- Psicólogo: 6 vagas;
- Farmacêutico: 2 vagas;
- Nutricionista: 1 vaga;
- Estatístico: 4 vagas;
- Técnico em comunicação social: 3 vagas;
- Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.
Resumo do concurso PF Administrativo
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 192
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salários iniciais: até R$ 11.070,93
- Inscrições: 29/4 até 21/5
- Taxa de inscrição:
- R$ 90,00 nível médio
- R$ 110,00 nível superior
- Provas: 29/6
- Edital
Os candidatos estão sendo avaliados por meio da realização de provas objetivas e discursivas para todos os cargos. As avaliações foram aplicadas no dia 29 de junho de 2025.
