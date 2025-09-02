Concurso Polícia Penal homologado; 261 vagas ofertadas

O concurso da Polícia Penal do Acre (Polícia Penal AC) está oficialmente homologado. A informação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE-AC) de 1º de setembro de 2025, confirmando o resultado final do certame.

O edital, organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), ofertou 261 vagas imediatas para o cargo de Agente de Polícia Penal, função que exige nível médio completo. A remuneração inicial é de R$ 4.366,60.

A prova objetiva foi aplicada em 15 de outubro de 2023, e os candidatos passaram por outras etapas eliminatórias previstas em edital.

Com a homologação, o certame segue agora para a etapa de convocação e posse dos aprovados, que deverão reforçar o quadro de servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN-AC).

Concurso Polícia Penal AC: situação atual

Concurso Polícia Penal AC: remuneração e benefícios

Segundo o edital Polícia Penal AC, a remuneração prevista para o cargo de Agente de Polícia Penal é R$ 4.366,60.

O quadro remuneratório dos policiais penais do Estado do Acre é o seguinte:

Cargo Denominação Classe Referência Vencimento

básico Agente Policial Penal

Nível Superior Agente de Polícia Penal Classe I 1 4.142,10 2 4.266,38 3 4.394,35 Oficial de Polícia Penal Classe II 1 4.804,75 2 4.948,87 3 5.097,32 Inspetor de Polícia Penal Classe III 1 5.477,31 2 5.641,60 3 5.810,83 Comissário de Polícia Penal Classe IV 1 6.134,49 2 6.318,50 3 6.508,03 Comissário Especial de Polícia Penal Classe Especial 1 6.747,86 2 6.950,27 3 7.158,75

Além disso, há o valor adicional de titulação:

Cargo Denominação Classe Referência Valor base para

cálculo do adicional

de titulação (Art. 38,

§10) Valor do

adicional de

titulação Agente Policial

Penal Nível

Superior Agente de Polícia

Penal Classe I 1 870 174 2 913,49 182,69 3 957,02 191,4 Oficial de Polícia

Penal Classe II 1 1.044,00 208,8 2 1.096,22 219,24 3 1.148,40 229,68 Inspetor de Polícia

Penal Classe III 1 1.218,00 243,6 2 1.278,91 255,78 3 1.339,82 267,96 Comissário de

Polícia Penal Classe IV 1 1.392,00 278,4 2 1.461,60 292,32 3 1.531,20 306,24 Comissário Especial

de Polícia Penal Classe

Especial 1 1.566,00 313,2 2 1.644,29 328,85 3 1.722,62 344,52

Adicional de Titulação Agente Policial Penal Quadro próprio (Nível Médio) Conclusão de Graduação Nível Superior = 20% Agente Policial Penal Nível Superior Pós-graduação Lato Sensu = 7,5% Mestrado = 15%

Doutorado = 20%

Concurso Polícia Penal AC: cargos e vagas

Segundo o edital Polícia Penal AC, foram sendo ofertadas as seguintes vagas:

Agente de Polícia Penal – Masculino : 200 vagas

: 200 vagas Agente de Polícia Penal – Feminino: 47 vagas

Concurso Polícia Penal AC: carreira

Os requisitos e atribuições do cargo de Agente de Polícia Penal são os seguintes:

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”, até a inscrição no Curso de Formação.

Atribuições do Cargo: Planejar, coordenar, executar e controlar a ordem pública dos estabelecimentos penais, unidades administrativas correlatas da polícia penal, bem como policiamentos, atividades de atendimentos, serviços de vigilâncias, custódias, escoltas, revistas pessoais, em objetos, guarda, assistências e orientações às pessoas recolhidas nas Unidades Prisionais; incursões em áreas de alto risco em apoio aos outros órgãos de segurança pública ou de atividades de policiamento preventivo destinada à fiscalização de custódia dos beneficiados pelo sistema de monitoramento eletrônico; apurar as infrações cometidas dentro dos estabelecimentos penais, ressalvadas as

competências das polícias judiciárias; comunicar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Estadual – MPE e à Defensoria Pública Estadual – DPE sobre infrações e crimes praticados em Unidades Penais.

Concurso Polícia Penal AC: conheça as etapas do concurso

As etapas do concurso Polícia Penal para o cargo de Agente de Polícia Penal são as seguintes:

Prova objetiva do Concurso Polícia Penal AC

As Provas Objetiva e Discursiva foram realizadas nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.

Disciplinas

Agente de Polícia Penal

Língua Portuguesa: 10 questões

História e Geografia do Acre: 10 questões

Informática básica: 10 questões

Específica: 30 questões.

Estrutura da prova

A prova objetiva foi do tipo múltipla escolha, sendo que cada questão conteve 4 alternativas.

Prova discursiva

A Prova Discursiva foi constituída de uma redação, cujo tema foi fornecido no momento da Prova Objetiva.

Avaliação de Títulos

Para a etapa de prova de títulos foram avaliados na escala de 0 a 3 pontos os seguintes títulos:

Doutorado: até 1,5 pontos;

Mestrado: até 1 ponto;

Especialização: até 0,5 pontos.

Teste de Aptidão Física

A prova de aptidão física foi composta dos seguintes testes:

Teste Índice Mínimo Masculino Feminino Barra Fixa 6 repetições 10 (dez segundos) Flexão 20 repetições 12 repetições Abdominal 30 repetições 25 repetições Corrida 2.200 metros 1.800 metros

Foram concedidas duas tentativas ao candidato, exceto para o exercício de corrida. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa foi de, no mínimo 15 minutos.

Teste Psicotécnico

O exame Psicotécnico para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatível com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

O Exame Psicotécnico teve por objetivo identificar no candidato as características necessárias ao desempenho das funções dos cargos relativas à personalidade (modelo dos 5 Grandes Fatores – extroversão, ajustamento emocional, socialização, realização e abertura), à memória, à capacidade atencional (considerando atenção concentrada, dividida e alternada), à inteligência geral e habilidades sociais.

O Exame Médico e Toxicológico, objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

Investigação criminal e social

A Investigação Criminal e Social visa verificar se o candidato possui idoneidade no âmbito social, funcional e criminal necessária para exercer o cargo.

Curso de Formação

O Curso de Formação tem carga horária de 705 (setecentos e cinco) horas-aula, distribuídas em 90 dias, compreendendo as avaliações, aulas práticas e demais atividades pedagógicas, sendo realizado em regime de tempo integral, inclusive aos feriados e finais de semana, exigindo-se do candidato frequência obrigatória nas aulas práticas, teóricas e provas.

Último Concurso Polícia Penal AC

O concurso IAPEN Acre divulgado em 2018, foi um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior com 14 vagas.

O prazo de validade da seleção é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Os candidatos inscritos foram avaliados por meio de análise curricular e prova oral. Também houve investigação social e criminal. Os profissionais foram lotados no município de Rio Branco/AC.

Resumo do Concurso Polícia Penal AC

Concurso Polícia Penal AC Instituto de Administração Penitenciária do Acre Situação atual Homologado Banca organizadora IBFC Cargos Policial Penal Escolaridade Nível Superior Carreiras Segurança Pública Lotação Acre Número de vagas 261 vagas Remuneração de R$ 4.142,10 Inscrições de 21/06 a 07/08 Taxa de inscrição R$ 81,00 Data da prova objetiva 15/10/23 Clique aqui para ver o edital Polícia Penal AC

📌 Fonte: DOE-AC / IBFC

✍️ Redigido por ContilNet