Concurso Polícia Penal homologado; 261 vagas ofertadas

O concurso da Polícia Penal do Acre (Polícia Penal AC) está oficialmente homologado. A informação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE-AC) de 1º de setembro de 2025, confirmando o resultado final do certame.
O edital, organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), ofertou 261 vagas imediatas para o cargo de Agente de Polícia Penal, função que exige nível médio completo. A remuneração inicial é de R$ 4.366,60.
A prova objetiva foi aplicada em 15 de outubro de 2023, e os candidatos passaram por outras etapas eliminatórias previstas em edital.
Com a homologação, o certame segue agora para a etapa de convocação e posse dos aprovados, que deverão reforçar o quadro de servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN-AC).
Concurso Polícia Penal AC: situação atual
- 1º de setembro de 2025: Resultado final e homologação do concurso
- 27 de dezembro de 2023: Resultado Definitivo da Prova Discursiva
- 27 de dezembro de 2023: Resultado Definitivo da Prova Objetiva
- 18 de julho 2023: novas datas
- 26 de junho de 2023: 1º retificação do edital
- 20 de junho de 2023: edital publicado
- 14 de junho de 2023: edital na próxima semana
- 19 de janeiro de 2023: comissão formada
- 10 de janeiro de 2023: banca definida
Concurso Polícia Penal AC: remuneração e benefícios
Segundo o edital Polícia Penal AC, a remuneração prevista para o cargo de Agente de Polícia Penal é R$ 4.366,60.
O quadro remuneratório dos policiais penais do Estado do Acre é o seguinte:
|Cargo
|Denominação
|Classe
|Referência
|Vencimento
básico
|Agente Policial Penal
Nível Superior
|Agente de Polícia Penal
|Classe I
|1
|4.142,10
|2
|4.266,38
|3
|4.394,35
|Oficial de Polícia Penal
|Classe II
|1
|4.804,75
|2
|4.948,87
|3
|5.097,32
|Inspetor de Polícia Penal
|Classe III
|1
|5.477,31
|2
|5.641,60
|3
|5.810,83
|Comissário de Polícia Penal
|Classe IV
|1
|6.134,49
|2
|6.318,50
|3
|6.508,03
|Comissário Especial de Polícia Penal
|Classe Especial
|1
|6.747,86
|2
|6.950,27
|3
|7.158,75
Além disso, há o valor adicional de titulação:
|Cargo
|Denominação
|Classe
|Referência
|Valor base para
cálculo do adicional
de titulação (Art. 38,
§10)
|Valor do
adicional de
titulação
|Agente Policial
Penal Nível
Superior
|Agente de Polícia
Penal
|Classe I
|1
|870
|174
|2
|913,49
|182,69
|3
|957,02
|191,4
|Oficial de Polícia
Penal
|Classe II
|1
|1.044,00
|208,8
|2
|1.096,22
|219,24
|3
|1.148,40
|229,68
|Inspetor de Polícia
Penal
|Classe III
|1
|1.218,00
|243,6
|2
|1.278,91
|255,78
|3
|1.339,82
|267,96
|Comissário de
Polícia Penal
|Classe IV
|1
|1.392,00
|278,4
|2
|1.461,60
|292,32
|3
|1.531,20
|306,24
|Comissário Especial
de Polícia Penal
|Classe
Especial
|1
|1.566,00
|313,2
|2
|1.644,29
|328,85
|3
|1.722,62
|344,52
|Adicional de Titulação
|Agente Policial Penal Quadro próprio (Nível Médio)
|Conclusão de Graduação Nível Superior = 20%
|Agente Policial Penal Nível Superior
|Pós-graduação Lato Sensu = 7,5% Mestrado = 15%
Doutorado = 20%
Concurso Polícia Penal AC: cargos e vagas
Segundo o edital Polícia Penal AC, foram sendo ofertadas as seguintes vagas:
- Agente de Polícia Penal – Masculino: 200 vagas
- Agente de Polícia Penal – Feminino: 47 vagas
Concurso Polícia Penal AC: carreira
Os requisitos e atribuições do cargo de Agente de Polícia Penal são os seguintes:
Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”, até a inscrição no Curso de Formação.
Atribuições do Cargo: Planejar, coordenar, executar e controlar a ordem pública dos estabelecimentos penais, unidades administrativas correlatas da polícia penal, bem como policiamentos, atividades de atendimentos, serviços de vigilâncias, custódias, escoltas, revistas pessoais, em objetos, guarda, assistências e orientações às pessoas recolhidas nas Unidades Prisionais; incursões em áreas de alto risco em apoio aos outros órgãos de segurança pública ou de atividades de policiamento preventivo destinada à fiscalização de custódia dos beneficiados pelo sistema de monitoramento eletrônico; apurar as infrações cometidas dentro dos estabelecimentos penais, ressalvadas as
competências das polícias judiciárias; comunicar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Estadual – MPE e à Defensoria Pública Estadual – DPE sobre infrações e crimes praticados em Unidades Penais.
Concurso Polícia Penal AC: conheça as etapas do concurso
As etapas do concurso Polícia Penal para o cargo de Agente de Polícia Penal são as seguintes:
- Prova Objetiva
- Prova Discursiva
- Avaliação de Títulos
- Teste de Aptidão Física
- Teste Psicotécnico
- Investigação Criminal e Social
- Curso de Formação
Prova objetiva do Concurso Polícia Penal AC
As Provas Objetiva e Discursiva foram realizadas nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.
Disciplinas
Agente de Polícia Penal
- Língua Portuguesa: 10 questões
- História e Geografia do Acre: 10 questões
- Informática básica: 10 questões
- Específica: 30 questões.
Estrutura da prova
A prova objetiva foi do tipo múltipla escolha, sendo que cada questão conteve 4 alternativas.
Prova discursiva
A Prova Discursiva foi constituída de uma redação, cujo tema foi fornecido no momento da Prova Objetiva.
Avaliação de Títulos
Para a etapa de prova de títulos foram avaliados na escala de 0 a 3 pontos os seguintes títulos:
- Doutorado: até 1,5 pontos;
- Mestrado: até 1 ponto;
- Especialização: até 0,5 pontos.
Teste de Aptidão Física
A prova de aptidão física foi composta dos seguintes testes:
|Teste
|Índice Mínimo
|Masculino
|Feminino
|Barra Fixa
|6 repetições
|10 (dez segundos)
|Flexão
|20 repetições
|12 repetições
|Abdominal
|30 repetições
|25 repetições
|Corrida
|2.200 metros
|1.800 metros
Foram concedidas duas tentativas ao candidato, exceto para o exercício de corrida. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda tentativa foi de, no mínimo 15 minutos.
Teste Psicotécnico
O exame Psicotécnico para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatível com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.
O Exame Psicotécnico teve por objetivo identificar no candidato as características necessárias ao desempenho das funções dos cargos relativas à personalidade (modelo dos 5 Grandes Fatores – extroversão, ajustamento emocional, socialização, realização e abertura), à memória, à capacidade atencional (considerando atenção concentrada, dividida e alternada), à inteligência geral e habilidades sociais.
O Exame Médico e Toxicológico, objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo.
Investigação criminal e social
A Investigação Criminal e Social visa verificar se o candidato possui idoneidade no âmbito social, funcional e criminal necessária para exercer o cargo.
Curso de Formação
O Curso de Formação tem carga horária de 705 (setecentos e cinco) horas-aula, distribuídas em 90 dias, compreendendo as avaliações, aulas práticas e demais atividades pedagógicas, sendo realizado em regime de tempo integral, inclusive aos feriados e finais de semana, exigindo-se do candidato frequência obrigatória nas aulas práticas, teóricas e provas.
Último Concurso Polícia Penal AC
O concurso IAPEN Acre divulgado em 2018, foi um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior com 14 vagas.
O prazo de validade da seleção é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
Os candidatos inscritos foram avaliados por meio de análise curricular e prova oral. Também houve investigação social e criminal. Os profissionais foram lotados no município de Rio Branco/AC.
Resumo do Concurso Polícia Penal AC
|Concurso Polícia Penal AC
|Instituto de Administração Penitenciária do Acre
|Situação atual
|Homologado
|Banca organizadora
|IBFC
|Cargos
|Policial Penal
|Escolaridade
|Nível Superior
|Carreiras
|Segurança Pública
|Lotação
|Acre
|Número de vagas
|261 vagas
|Remuneração
|de R$ 4.142,10
|Inscrições
|de 21/06 a 07/08
|Taxa de inscrição
|R$ 81,00
|Data da prova objetiva
|15/10/23
|Clique aqui para ver o edital Polícia Penal AC
📌 Fonte: DOE-AC / IBFC
