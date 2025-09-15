Concurso Público: quatro editais abrem inscrições nesta semana

A terceira semana de setembro traz boas notícias para quem está se preparando para ingressar no serviço público. Entre os dias 15 e 21 de setembro, quatro editais de concursos públicos abrem inscrições, contemplando vagas para todos os níveis de escolaridade e em diversas áreas de atuação.

Os certames oferecem oportunidades em diferentes regiões do país, com carreiras que vão desde o nível médio até o superior, abrangendo áreas administrativas, técnicas e acadêmicas. As remunerações variam de acordo com a função, podendo ultrapassar a faixa de R$ 10 mil em cargos de nível superior.

Editais previstos para a semana

De acordo com o cronograma divulgado, abrem inscrições nesta semana os seguintes concursos:

Universidade Federal do Acre (UFAC) – vagas para Professor de Magistério Superior em diversas áreas;

Institutos Federais – oportunidades para técnicos administrativos e docentes;

Órgãos estaduais e municipais – editais para carreiras administrativas, educação e saúde;

Área de segurança pública – previsão de abertura de inscrições em edital de Polícia Civil.

Como se preparar

Especialistas em concursos públicos reforçam a importância de acompanhar diariamente os editais oficiais, respeitar os prazos de inscrição e organizar um cronograma de estudos alinhado com o conteúdo programático de cada prova.

Além disso, é fundamental ficar atento às condições de isenção da taxa de inscrição, quando disponíveis, e reunir com antecedência a documentação necessária para não perder a oportunidade.

Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet