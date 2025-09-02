Concurso suspenso: Justiça aponta indícios de banca de fachada

Ministério Público relata que a empresa responsável não teria sede, estrutura ou equipe técnica; 1.500 vagas para professores estavam em disputa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Concurso Público 01/2024, da Prefeitura de Magé (RJ), que oferecia 1.500 vagas para professores da rede municipal, foi suspenso pela Justiça após pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). A decisão, em caráter liminar, paralisa imediatamente todas as etapas do certame.

Segundo a ação civil pública movida pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Magé, há fortes indícios de que o Instituto de Avaliação Nacional (IAN), contratado como banca organizadora, seria uma “empresa de fachada”.

De acordo com o MPRJ, o IAN não possui sede física, estrutura tecnológica, equipe técnica ou funcionários, o que levanta sérias dúvidas sobre sua idoneidade para conduzir um concurso dessa magnitude.

📌 Irregularidades identificadas
Além da suspeita sobre a banca, o edital sofreu alterações em pontos cruciais durante o processo, como nos critérios de aprovação e nas normas de correção, em violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

📌 O que está suspenso
Com a decisão, ficam paralisadas:

  • a convocação de novos aprovados;

  • a posse de candidatos já convocados;

  • qualquer nova etapa do Concurso Público 01/2024.

📌 Detalhes do concurso
O edital havia sido publicado em dezembro de 2024, com salários iniciais de até R$ 2.189,45. As vagas estavam divididas entre Professor II (Educação Infantil ao 5º ano) e Professor I em diversas disciplinas (Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Especialista em Educação).

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos.

Agora, os concorrentes devem aguardar novos posicionamentos da Justiça e da Prefeitura de Magé.

Confira detalhes do edital!

Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.