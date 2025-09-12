Concursos 2025: mais de 59 mil vagas; iniciais de até R$ 36,7 mil

O ano de 2025 promete um grande ciclo de seleções no serviço público. Segundo levantamento, mais de 59 mil vagas estão previstas em diferentes esferas e órgãos, com salários que podem chegar a R$ 36,7 mil nas carreiras de topo.
Panorama rápido
-
Total previsto: mais de 59 mil vagas ao longo de 2025.
-
Áreas com maior aquecimento: tribunais (Justiça estadual e federal), policiais, controle (tribunais de contas e controladorias), administrativa, fiscal e legislativa.
-
Remuneração: faixas iniciais variam amplamente conforme cargo e escolaridade; tetos próximos de R$ 36,7 mil nas carreiras mais altas.
-
Etapas comuns: provas objetivas, possíveis discursivas, TAF (em cargos policiais), além de títulos e investigação social, conforme o edital.
Como se organizar (checklist)
-
Mapeie seus alvos: escolha 1–2 áreas/carreiras para focar.
-
Estude por edital de referência: use um edital recente da carreira para montar o plano.
-
Prática é tudo: resolva provas anteriores da mesma banca.
-
Atualidades & legislação: reserve blocos semanais para leis secas e informativos.
-
Simulados periódicos: acompanhe desempenho por assunto e ajuste o cronograma.
Onde acompanhar os próximos passos
-
Diário Oficial (União, Estados e Municípios).
-
Sites oficiais de órgãos e bancas (edital, retificações, cronograma).
-
Comunicados de comissões organizadoras e redes sociais institucionais.
- Editais federais – concursos 2025
- Editais da área de Tribunais – concursos 2025
- Ministério Público do Espírito Santo
- TJ SP – Contador Judiciário
- TJ SP – Escrevente
- MP SE
- MP AP
- TRT MS
- TRT MT (TRT 23)
- TJ MG
- DPE SC
- Concursos 2025: TJ PA
- MP SP — Analista Jurídico
- MP SP – Auxiliar de Promotoria III – Motorista
- MP SP — Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria)
- MP SP — Analista Técnico
- MP RJ – Técnico
- TJ MS
- Concursos 2025: TJ GO
- TJ PE
- TST
- TJ PR
- TRT SP (TRT 2)
- TRT GO (TRT 18)
- MP PI
- TJ CE
- DPE ES
- TJRS
- DPE PB
- MPAL
- DPE RN
- TJDFT
- MP MT
- DPU
- STJ
- TRF4
- TJ RJ
- Editais da área Policial – concursos 2025
- PM MG Oficial
- PC RJ
- Bombeiros SC
- PM ES
- Bombeiros PI
- CBMDF – Oficial
- CBMDF – Soldado
- Bombeiros ES
- PMDF Oficial Capelão
- PCDF – Agente de Custódia
- GCM Diadema (SP)
- PC SC
- Concursos 2025: IGP RS
- Concursos 2025: PM AP
- Concursos 2025: Bombeiros MG
- Concursos 2025: Guarda de Curitiba
- Concursos 2025: Polícia Penal SP
- Concursos 2025: Guarda Municipal de Chapecó – SC
- Concursos 2025: Polícia Penal MG
- Concursos 2025: Polícia Penal RN
- Concursos 2025: PM CE Oficial
- Concursos 2025: PC PA
- Concursos 2025: Guarda de Manaus (AM)
- CBM AP
- Concursos 2025: PC CE Oficial
- Concursos 2025: PC PE
- Concursos 2025: Brigada Militar RS Oficial de Saúde
- Bombeiros CE
- Concursos 2025: PC SP
- Concursos 2025: Brigada Militar RS Oficial
- Concursos 2025: Bombeiros PR – Soldado
- Concursos abertos: Bombeiros PR – Cadete
- Concursos abertos: PM PR – Cadete
- Concursos 2025: PM SP Soldado
- Concursos 2025: PM SP Oficial de Saúde
- Concursos 2025: PM AC
- Concursos 2025: PM AL
- Concursos 2025: PCMG Administrativo
- Concursos 2025: PC TO
- Concursos 2025: Guarda de Caldas Novas (GO)
- Concursos 2025: Sejusp MS
- Concursos 2025: PC MS
- Concursos abertos: PM PR
- Concursos 2025: PM PR Oficial
- Concursos 2025: Polícia Penal RS
- Concursos 2025: Guarda de Duque de Caxias
- Concursos 2025: Bombeiros MA
- Concursos 2025: CBMERJ Soldado Busca e Salvamento
- Concursos 2025: Polícia Penal TO
- Concursos 2025: Polícia Penal PB
- Concursos 2025: PMMG
- Concursos 2025: CBMERJ
- Guarda de Goiânia
- Concursos 2025: PMDF Oficial
- Concurso PM GO
- Concursos 2025: PRF administrativo
- Concursos 2025: PRF
- Concursos 2025: PC RS
- Concursos 2025: PC BA
- Concursos 2025: PM BA
- Concursos 2025: PC ES
- Concursos 2025: PC PI
- Polícia Penal de Alagoas
- Concursos 2025: PM PI
- Segurança CE
- Concursos 2025: Sejus ES
- Editais da área de Controle – concursos 2025
- Editais da área Fiscal – concursos 2025
- Sefaz CE
- CGM Manaus
- Concursos 2025: ISS Porto Velho
- Concursos 2025: CGM Porto Velho
- Concursos 2025: Sefa PR
- Concursos 2025: Sefa PA
- Concursos 2025: Sefaz DF
- Concursos 2025: Sefaz MG
- Concursos 2025: Sefaz BA
- Concursos 2025: Sefaz SE
- Concursos 2025: Sefaz GO
- Concursos 2025: Sefaz TO
- Sefaz RN
- Concursos 2025: Sefaz SP
- ISS Florianópolis
- ISS Goiânia
- Editais da área Administrativa – concursos 2025
- Theatro Municipal do Rio de Janeiro
- Prefeitura de Joinville
- CORE SP
- CRA SP
- Semas PA
- Fundaj
- CRA SP
- CREMEPE
- SES DF
- CREA PB
- ARSESP
- Procon RJ
- Docas CE
- Concurso IFPE
- Core RS
- BRDE
- Concursos 2025: UTFPR
- Concursos 2025: Concurso Unificado PE
- Concursos 2025: UFG
- Concursos 2025: UFLA
- Concursos 2025: CINCATARINA
- Concursos 2025: IPE PREV RS
- Concursos 2025: Seplag RJ
- Concursos 2025: Iterpa
- Concursos 2025: CAU MA
- Concursos 2025: CRMV PA
- Concursos 2025: Sedes DF
- Concursos 2025: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS)
- Concursos 2025: Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM ES)
- Concursos 2025: Proderj
- Concursos 2025: SOP CE
- Concursos 2025: SEDS SP
- Concursos 2025: SEGER ES
- Concursos 2025: Iterpa
- Concursos 2025: Seplag RJ
- Concursos 2025: Amazul
- Concursos 2025: Universidade Federal do ABC Paulista
- Concursos 2025: CRO SP
- Concursos 2025: CODERN
- Concursos 2025: CEASA DF
- Concursos 2025: IFSertãoPE
- Concursos 2025: DER DF
- Concursos 2025: Prefeitura de Uberlândia
- Concursos 2025: ADAPAR
- Concursos 2025: CREFITO 1
- Concursos 2025: CRBM 1
- Concursos 2025: Ministério dos Transportes
- Concursos 2025: IDAF ES
- Concursos 2025: Uneal
- Concursos 2025: IBC
- Concursos 2025: Prefeitura de Goiás (GO)
- Concursos 2025: Detran RN
- Concursos 2025: IPERN
- UFSJ
- UFRGS
- Concursos 2025: IFMA
- Concursos 2025: Idema RN
- Concursos 2025: Metrô DF
- Concurso MPRS
- Concursos 2025: AmazonPrev
- Concursos 2025: FCRB
- Concursos 2025: CDHU
- Concursos 2025: TRENSURB
- Concursos 2025: CODEGO
- Concursos 2025: PROCERGS
- Concursos 2025: Setasc MT
- Concurso CRM ES
- Concurso Detran DF
- Concurso Artesp
- Concurso Ceturb ES
- Concurso Secult PB
- Concursos 2025: CRM DF
- Concurso Codhab DF
- Concursos 2025: Fundação Renascer (SE)
- Concurso UFF
- Concurso Detran RJ
- Concurso Fundaj
- Concurso Crefono 5
- Concurso SEDF Temporários
- Concurso SEDF
- Concursos 2025: Sejusp MS
- Concursos 2025: Faetec (RJ)
- Concursos 2025: UniRio (RJ)
- Concursos 2025: CRM MG
- Concursos 2025: Degase RJ
- Concursos 2025: UFSB
- Concursos 2025: IASES
- Concursos 2025: Ibram
- Concursos 2025: Detran RO
- Concursos 2025: Goiás Fomento (GO)
- Concursos 2025: PGE RJ
- Concursos 2025: IPEDF
- Concursos 2025: SEASIC SE
- Concursos 2025: Parintins (AM)
- Concursos 2025: Prefeitura de Macapá (AP)
- ABIN
- ANAC
- ANPD temporários
- Anvisa
- Banco do Brasil (BB)
- BNDES
- CFMV
- CGU
- CNU 2025
- CNU dos Professores
- Conab
- CPRM
- Enap
- Fozpreve
- ANTT
- Anatel
- Ancine
- Antaq
- Hemocentro DF
- Ministério do Meio Ambiente
- Bacen
- Iphan – Temporários
- MCTI
- Ministério do Turismo
- MDHC
- Ministério da Fazenda
- Sudam
- CVM
- MAPA
- Inpi
- Editais da área Legislativa – concursos 2025
- ALEAM
- ALE MS
- ALE RR
- Câmara de Goiânia
- Câmara Municipal de Londrina
- PGM (Procuradoria-Geral do Município) e Câmara Municipal do Rio de Janeiro
- ALEPE
- Câmara Municipal de Teixeira de Freitas (BA)
- CLDF
- Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
- ALERJ
- ALEGO
- ALEGO 2026
- Câmara de Niterói (RJ)
- ALES
- ALERO
- Câmara dos Deputados
- Editais da área de educação – concursos 2025
- Editais da área de saúde – concursos 2025
Redigido por: Redação
Fonte: Direção Concursos (levantamento de concursos previstos para 2025)