Concursos 2025: mais de 59 mil vagas; iniciais de até R$ 36,7 mil

O ano de 2025 promete um grande ciclo de seleções no serviço público. Segundo levantamento, mais de 59 mil vagas estão previstas em diferentes esferas e órgãos, com salários que podem chegar a R$ 36,7 mil nas carreiras de topo.

Total previsto: mais de 59 mil vagas ao longo de 2025.

Áreas com maior aquecimento: tribunais (Justiça estadual e federal), policiais , controle (tribunais de contas e controladorias), administrativa , fiscal e legislativa .

Remuneração: faixas iniciais variam amplamente conforme cargo e escolaridade; tetos próximos de R$ 36,7 mil nas carreiras mais altas.

Etapas comuns: provas objetivas, possíveis discursivas, TAF (em cargos policiais), além de títulos e investigação social, conforme o edital.

Como se organizar (checklist)

Mapeie seus alvos: escolha 1–2 áreas/carreiras para focar.

Estude por edital de referência: use um edital recente da carreira para montar o plano.

Prática é tudo: resolva provas anteriores da mesma banca.

Atualidades & legislação: reserve blocos semanais para leis secas e informativos.

Simulados periódicos: acompanhe desempenho por assunto e ajuste o cronograma.

Onde acompanhar os próximos passos

Diário Oficial (União, Estados e Municípios).

Sites oficiais de órgãos e bancas (edital, retificações, cronograma).

Comunicados de comissões organizadoras e redes sociais institucionais.

