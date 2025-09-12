Concursos 2025: mais de 59 mil vagas; iniciais de até R$ 36,7 mil

Levantamento aponta oportunidades em tribunais, áreas policiais, controle, administrativa, fiscal e legislativa ao longo do ano

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O ano de 2025 promete um grande ciclo de seleções no serviço público. Segundo levantamento, mais de 59 mil vagas estão previstas em diferentes esferas e órgãos, com salários que podem chegar a R$ 36,7 mil nas carreiras de topo.

Reprodução

Panorama rápido

  • Total previsto: mais de 59 mil vagas ao longo de 2025.

  • Áreas com maior aquecimento: tribunais (Justiça estadual e federal), policiais, controle (tribunais de contas e controladorias), administrativa, fiscal e legislativa.

  • Remuneração: faixas iniciais variam amplamente conforme cargo e escolaridade; tetos próximos de R$ 36,7 mil nas carreiras mais altas.

  • Etapas comuns: provas objetivas, possíveis discursivas, TAF (em cargos policiais), além de títulos e investigação social, conforme o edital.

Como se organizar (checklist)

  • Mapeie seus alvos: escolha 1–2 áreas/carreiras para focar.

  • Estude por edital de referência: use um edital recente da carreira para montar o plano.

  • Prática é tudo: resolva provas anteriores da mesma banca.

  • Atualidades & legislação: reserve blocos semanais para leis secas e informativos.

  • Simulados periódicos: acompanhe desempenho por assunto e ajuste o cronograma.

Onde acompanhar os próximos passos

  • Diário Oficial (União, Estados e Municípios).

  • Sites oficiais de órgãos e bancas (edital, retificações, cronograma).

  • Comunicados de comissões organizadoras e redes sociais institucionais.

Navegue pelo índice:

Redigido por: Redação
Fonte: Direção Concursos (levantamento de concursos previstos para 2025)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost