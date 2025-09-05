Concursos 2025: mais de 59 mil vagas previstas e salários iniciais de até R$ 36,7 mil

Levantamento aponta oportunidades em tribunais, áreas policiais, controle, fiscal, legislativa e administrativa ao longo do ano

O ano de 2025 começou com ótimo horizonte para concurseiros: estão previstas mais de 59 mil vagas (em alguns cenários, superando 60 mil), com salários iniciais que podem chegar a R$ 36,7 mil a depender do cargo e do órgão.

Segundo o panorama divulgado, as chances se distribuem entre tribunais, carreiras policiais, controle e auditoria, fiscal, legislativa e administrativa, contemplando níveis médio e superior. A tendência é de publicação escalonada de editais ao longo do ano, com diferentes bancas e cronogramas.

Destaques do cenário

  • Volume de vagas: mais de 59 mil em todo o país, com possibilidade de ampliação conforme autorizações.

  • Remuneração: até R$ 36,7 mil de inicial em carreiras topo de linha (a exemplo de delegados, auditores e áreas jurídicas).

  • Amplitude: editais nacionais, estaduais e municipais, com oportunidades para perfis diversos.

Dicas rápidas para não perder prazos

  • Monte um calendário com janelas prováveis de inscrição e prova.

  • Priorize edital já autorizado ou com comissão formada.

  • Estude por trilhas específicas por carreira (conteúdos-base + específicos).

  • Deixe documentação pronta (escolaridade, laudos, CNH quando exigida).

Atenção: os números são estimativas e podem variar conforme autorizações, orçamentos e publicações de cada órgão.

Navegue pelo índice:

Fonte: Direção Concursos (levantamento de concursos previstos para 2025)
✍️ Redigido por ContilNet

