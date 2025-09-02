Concursos 2025 oferecem mais de 59 mil vagas com salários iniciais de até R$ 36,7 mil

Áreas como tribunais, polícia, controle, administrativa, fiscal e legislativa estão entre as oportunidades previstas para este ano

O ano de 2025 começou com grande expectativa para os concurseiros. São mais de 59 mil vagas previstas em concursos públicos ao longo do ano, contemplando diferentes áreas de atuação, como tribunais, carreiras policiais, área fiscal, administrativa, de controle e legislativa.

REPRODUÇÃO

As remunerações são outro atrativo: os salários iniciais podem chegar a R$ 36,7 mil, dependendo do cargo e do órgão.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, 2025 deve ser tão promissor quanto 2024, com editais aguardados em diversas esferas — municipal, estadual e federal. A previsão inclui certames de alta concorrência e também oportunidades para quem busca cargos de níveis médio e superior.

