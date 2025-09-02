Concursos 2026: veja os melhores editais previstos para o próximo ano!

O segundo semestre de 2025 já começou e os olhares dos concurseiros estão voltados para as oportunidades que virão em 2026. O próximo ano promete ser um dos mais generosos em vagas no serviço público, com seleções de grande porte em diferentes áreas de atuação.
De acordo com levantamento do Direção Concursos, milhares de vagas estão previstas para órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. As áreas mais esperadas são:
-
Tribunais – TRFs, TREs, TRTs e TJDFT;
-
Área Policial – Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícias Civis estaduais;
-
Controle – TCU, CGU e Tribunais de Contas estaduais;
-
Área Fiscal – Receita Federal e fiscos estaduais e municipais;
-
Administrativa e Legislativa – órgãos federais e Casas Legislativas.
Os salários iniciais também devem chamar atenção: podem ultrapassar os R$ 30 mil em algumas carreiras, especialmente em cargos de auditoria, magistratura e Ministério Público.
Com tantas oportunidades a caminho, especialistas recomendam que os candidatos intensifiquem a preparação ainda em 2025, já que muitos editais devem sair logo nos primeiros meses de 2026.
- Área Policial – concursos 2026
- Bombeiros ES
- Guarda de Curitiba
- PM ES
- Polícia Penal MG
- Polícia Penal PB
- Polícia Penal SP
- Polícia Civil de Santa Catarina
- Polícia Civil do Tocantins
- Polícia Civil de Pernambuco
- Senappen
- PM SP Soldado
- Polícia Militar do Piauí
- Polícia Civil do Piauí
- Polícia Civil do Espírito Santo
- Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
- Sejusp MS
- Polícia Penal RN
- Polícia Civil do Paraná
- Polícia Militar do Rio de Janeiro
- Guarda Civil Municipal de Manaus
- Área Fiscal – concursos 2026
- Área de Controle – concursos 2026
- Área de Tribunais – concursos 2026
- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
- Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT PI)
- Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS
- Ministério Público de Sergipe
- Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP)
- Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
- Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
- Tribunal Superior do Trabalho (TST)
- Tribunal de Justiça de Goiás (TJ GO)
- Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA)
- Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT 23)
- Ministério Público do Amapá (MP AP)
- Área Administrativa e Bancária – concursos 2026
- Fundaj
- SES DF
- SES SP
- ARSESP
- Procon RJ
- Docas CE
- Concurso Unificado PE
- SESAPI
- IPE PREV RS
- Seplag RJ
- Banco do Brasil
- PB Saúde
- Proderj
- SEDS SP
- BNDES
- Polícia Rodoviária Federal
- Polícia Rodoviária Federal – área Administrativa
- INSS
- EBSERH
- ANAC
- ANTT
- Ministério dos Transportes
- ManausPrev
- Universidade Federal do Ceará (UFC)
- Ceasa Distrito Federal
- SEDF Temporários
- Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF)
- Área Legislativa – concursos 2026
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet