Concursos 2026: veja os melhores editais previstos para o próximo ano!

O segundo semestre de 2025 já começou e os olhares dos concurseiros estão voltados para as oportunidades que virão em 2026. O próximo ano promete ser um dos mais generosos em vagas no serviço público, com seleções de grande porte em diferentes áreas de atuação.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, milhares de vagas estão previstas para órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. As áreas mais esperadas são:

Tribunais – TRFs, TREs, TRTs e TJDFT;

Área Policial – Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícias Civis estaduais;

Controle – TCU, CGU e Tribunais de Contas estaduais;

Área Fiscal – Receita Federal e fiscos estaduais e municipais;

Administrativa e Legislativa – órgãos federais e Casas Legislativas.

Os salários iniciais também devem chamar atenção: podem ultrapassar os R$ 30 mil em algumas carreiras, especialmente em cargos de auditoria, magistratura e Ministério Público.

Com tantas oportunidades a caminho, especialistas recomendam que os candidatos intensifiquem a preparação ainda em 2025, já que muitos editais devem sair logo nos primeiros meses de 2026.

