Concursos abertos: milhares de vagas e salários de até R$ 32 mil

Setembro caminha para o fim e a boa notícia é que há diversos concursos abertos em todo o Brasil, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior. Os editais contemplam áreas como tribunais, segurança pública, saúde, educação e administração, oferecendo salários que podem chegar a R$ 32 mil.
Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:
- Área Policial
- Controle e Gestão
- Área Fiscal
- Bancários e Financeiros
- Área Legislativa
- Conselhos profissionais
- Tribunais, Defensorias, Procuradorias e Ministério Público
- Saúde
- Militares
- Outros concursos
⚖️ Área de Tribunais
-
TJ, TRTs e TRFs: editais em andamento com vagas para analistas, técnicos e oficiais de justiça.
-
Salários variam de R$ 7 mil a R$ 32 mil, a depender do cargo e do tribunal.
👮 Segurança Pública
-
Polícia Federal, Polícia Civil e Polícias Militares: editais em vários estados.
-
Destaque para o concurso da PF, com 1.000 vagas.
-
Salários iniciais de R$ 6 mil a R$ 24 mil, dependendo da carreira.
🏥 Saúde
-
Concursos para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outras áreas.
-
Remuneração pode ultrapassar R$ 15 mil, conforme a especialidade.
📚 Educação
-
Prefeituras e Secretarias Estaduais de Educação: vagas para professores, pedagogos e apoio educacional.
-
Salários de R$ 2,5 mil a R$ 10 mil.
🏛️ Administração Pública
-
Diversos órgãos federais, estaduais e municipais com vagas para administrativos e especialistas.
-
Salários variando entre R$ 3 mil e R$ 12 mil.
💡 Dica: Antes de escolher em qual concurso investir, avalie não apenas o salário, mas também a afinidade com a carreira e o plano de crescimento profissional.
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet