Concursos abertos: milhares de vagas e salários de até R$ 32 mil

25/09/2025
Universo POP
Setembro caminha para o fim e a boa notícia é que há diversos concursos abertos em todo o Brasil, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior. Os editais contemplam áreas como tribunais, segurança pública, saúde, educação e administração, oferecendo salários que podem chegar a R$ 32 mil.

Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:

⚖️ Área de Tribunais

  • TJ, TRTs e TRFs: editais em andamento com vagas para analistas, técnicos e oficiais de justiça.

  • Salários variam de R$ 7 mil a R$ 32 mil, a depender do cargo e do tribunal.

👮 Segurança Pública

  • Polícia Federal, Polícia Civil e Polícias Militares: editais em vários estados.

  • Destaque para o concurso da PF, com 1.000 vagas.

  • Salários iniciais de R$ 6 mil a R$ 24 mil, dependendo da carreira.

🏥 Saúde

  • Concursos para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outras áreas.

  • Remuneração pode ultrapassar R$ 15 mil, conforme a especialidade.

📚 Educação

  • Prefeituras e Secretarias Estaduais de Educação: vagas para professores, pedagogos e apoio educacional.

  • Salários de R$ 2,5 mil a R$ 10 mil.

🏛️ Administração Pública

  • Diversos órgãos federais, estaduais e municipais com vagas para administrativos e especialistas.

  • Salários variando entre R$ 3 mil e R$ 12 mil.

💡 Dica: Antes de escolher em qual concurso investir, avalie não apenas o salário, mas também a afinidade com a carreira e o plano de crescimento profissional.

📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

