Concursos abertos: milhares de vagas e salários de até R$ 32 mil

Setembro caminha para o fim e a boa notícia é que há diversos concursos abertos em todo o Brasil, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior. Os editais contemplam áreas como tribunais, segurança pública, saúde, educação e administração, oferecendo salários que podem chegar a R$ 32 mil.

Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:

⚖️ Área de Tribunais

TJ, TRTs e TRFs : editais em andamento com vagas para analistas, técnicos e oficiais de justiça.

Salários variam de R$ 7 mil a R$ 32 mil, a depender do cargo e do tribunal.

👮 Segurança Pública

Polícia Federal, Polícia Civil e Polícias Militares : editais em vários estados.

Destaque para o concurso da PF , com 1.000 vagas.

Salários iniciais de R$ 6 mil a R$ 24 mil, dependendo da carreira.

🏥 Saúde

Concursos para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outras áreas.

Remuneração pode ultrapassar R$ 15 mil, conforme a especialidade.

📚 Educação

Prefeituras e Secretarias Estaduais de Educação : vagas para professores, pedagogos e apoio educacional.

Salários de R$ 2,5 mil a R$ 10 mil.

🏛️ Administração Pública

Diversos órgãos federais, estaduais e municipais com vagas para administrativos e especialistas.

Salários variando entre R$ 3 mil e R$ 12 mil.

💡 Dica: Antes de escolher em qual concurso investir, avalie não apenas o salário, mas também a afinidade com a carreira e o plano de crescimento profissional.

📌 Fonte: Direção Concursos

