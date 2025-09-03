Concursos DF: mais de 9,9 mil vagas abertas e previstas em setembro

O mês de setembro começou com um pacote de oportunidades para quem sonha em ingressar no serviço público. Só no Distrito Federal, são 9.955 vagas abertas e previstas em diferentes áreas, com salários iniciais que podem chegar a R$ 27,5 mil.

As oportunidades abrangem certames já em andamento e editais aguardados para publicação ao longo do mês. Entre as carreiras mais procuradas estão áreas de segurança, saúde, educação e administração.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e às exigências específicas de cada cargo.

📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

ContilNet Notícias

