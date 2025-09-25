Concursos em tribunais: 9 editais abertos em setembro com salários de até R$ 37,7 mil

O mês de setembro chega ao fim com excelentes oportunidades de concursos na área de tribunais em todo o Brasil. Há editais abertos com vagas para níveis médio e superior, oferecendo salários iniciais que podem chegar a R$ 37.765,56.

Confira os 9 principais editais disponíveis neste momento:

1. STJ (Superior Tribunal de Justiça)

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Nível : médio e superior

Salários : até R$ 14 mil

Local: Brasília (DF)

2. TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região – RJ e ES)

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Nível : médio e superior

Salários : até R$ 13,9 mil

Locais: Rio de Janeiro e Espírito Santo

3. TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas/SP)

Cargos : Analista e Técnico Judiciário

Salários : até R$ 13,9 mil

Local: São Paulo (interior)

4. TRT-24 (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região – MS)

Cargos : Técnico e Analista Judiciário

Nível : médio e superior

Salários : até R$ 13,9 mil

Local: Mato Grosso do Sul

5. TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia)

Cargos : Servidores em diversas áreas

Salários : até R$ 6 mil

Local: Bahia

6. TJ-ES (Tribunal de Justiça do Espírito Santo)

Cargos : Juiz Substituto

Nível : superior em Direito

Salários : até R$ 28 mil

Local: Espírito Santo

7. TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo)

Cargos : Escrevente Técnico Judiciário

Nível : médio

Salário : R$ 6,3 mil

Local: São Paulo (capital e interior)

8. TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro)

Cargos : Juiz Substituto

Salários : R$ 37.765,56

Local: Rio de Janeiro

9. TRT-6 (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – PE)

Cargos : Técnico e Analista Judiciário

Nível : médio e superior

Salários : até R$ 13,9 mil

Local: Pernambuco

📌 Os editais oferecem vagas em diversas áreas administrativas e jurídicas, representando uma chance única para concurseiros que almejam estabilidade e ótimos salários na área de tribunais.

👉 Recomenda-se que os candidatos fiquem atentos às datas de inscrição, prazos de pagamento de taxa e cronogramas de provas disponíveis nos sites das bancas organizadoras.

📌 Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet