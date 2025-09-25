Concursos em tribunais: 9 editais abertos em setembro com salários de até R$ 37,7 mil

O mês de setembro chega ao fim com excelentes oportunidades de concursos na área de tribunais em todo o Brasil. Há editais abertos com vagas para níveis médio e superior, oferecendo salários iniciais que podem chegar a R$ 37.765,56.
- Concurso público – Editais abertos na área tribunal
Confira os 9 principais editais disponíveis neste momento:
1. STJ (Superior Tribunal de Justiça)
Cargos: Analista e Técnico Judiciário
Nível: médio e superior
Salários: até R$ 14 mil
Local: Brasília (DF)
2. TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região – RJ e ES)
Cargos: Analista e Técnico Judiciário
Nível: médio e superior
Salários: até R$ 13,9 mil
Locais: Rio de Janeiro e Espírito Santo
3. TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas/SP)
Cargos: Analista e Técnico Judiciário
Salários: até R$ 13,9 mil
Local: São Paulo (interior)
4. TRT-24 (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região – MS)
Cargos: Técnico e Analista Judiciário
Nível: médio e superior
Salários: até R$ 13,9 mil
Local: Mato Grosso do Sul
5. TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia)
Cargos: Servidores em diversas áreas
Salários: até R$ 6 mil
Local: Bahia
6. TJ-ES (Tribunal de Justiça do Espírito Santo)
Cargos: Juiz Substituto
Nível: superior em Direito
Salários: até R$ 28 mil
Local: Espírito Santo
7. TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo)
Cargos: Escrevente Técnico Judiciário
Nível: médio
Salário: R$ 6,3 mil
Local: São Paulo (capital e interior)
8. TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro)
Cargos: Juiz Substituto
Salários: R$ 37.765,56
Local: Rio de Janeiro
9. TRT-6 (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – PE)
Cargos: Técnico e Analista Judiciário
Nível: médio e superior
Salários: até R$ 13,9 mil
Local: Pernambuco
📌 Os editais oferecem vagas em diversas áreas administrativas e jurídicas, representando uma chance única para concurseiros que almejam estabilidade e ótimos salários na área de tribunais.
👉 Recomenda-se que os candidatos fiquem atentos às datas de inscrição, prazos de pagamento de taxa e cronogramas de provas disponíveis nos sites das bancas organizadoras.
📌 Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet