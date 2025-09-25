Concursos na Região Norte em 2025: panorama, órgãos previstos e como se preparar

A Região Norte (AC, AP, AM, PA, RO, RR e TO) deve concentrar centenas de vagas em 2025, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior em esferas federal, estadual e municipal. Abaixo, um guia rápido do que acompanhar, por estado e por área, além de dicas práticas para organizar os estudos.
Confira o panorama completo dos concursos da Região Norte do País.
O que pode vir por aí (visão geral)
-
Esfera federal na região: vagas distribuídas por CNU, universidades/IFs, hospitais federais, agências reguladoras com lotação no Norte, além de carreiras policiais federais quando houver autorização (PF/PRF) e Justiça Federal/Trabalho/Eleitoral conforme necessidade de reposição.
-
Estados e capitais: renovações frequentes em Segurança Pública, Saúde, Educação, Fazenda (SEFAZ), Administração e Infraestrutura.
-
Tribunais e controle: TJs, MPs, Defensorias, TCEs e MPs de Contas costumam abrir cadastros de reserva e reposições.
-
Prefeituras e câmaras municipais: grande volume de editais ao longo do ano, com forte demanda para professores, assistência social, técnicos de enfermagem, fiscais, agentes administrativos e engenharias.
Mapa por estado (órgãos que tradicionalmente movimentam concursos)
Acre (AC) – SEE/SEDUC (magistério e apoio), SESACRE (saúde), SEFAZ, ISE/Polícia Penal, PM/PC, TJ-AC, MP-AC, DPE-AC, UFAC/IFAC, Pref. Rio Branco.
Amapá (AP) – SEED (educação), SESA (saúde), SEFAZ, PM/PC, PGE, TJ-AP, MP-AP, DPE-AP, UNIFAP/IFAP, Pref. Macapá.
Amazonas (AM) – SEDUC-AM, SES-AM/Fundação Hospitalar, SEFAZ, PC/PM/CBM, TJ-AM, MP-AM, DPE-AM, UEA/UFAM/IFAM, Pref. Manaus (frequentes áreas fiscais e saúde).
Pará (PA) – SEDUC-PA, SESPA, SEFA, PGE, CAGE/Controladoria, PC/PM/CBM, Polícia Penal, TJ-PA, MP-PA, DPE-PA, UFPA/IFPA/UEPA, Pref. Belém/Ananindeua.
Rondônia (RO) – SEDUC-RO, SESAU, SEFIN, PC/PM/CBM, Polícia Penal, TJ-RO, MP-RO, DPE-RO, UNIR/IFRO, Pref. Porto Velho.
Roraima (RR) – SEED, SESAU, SEFAZ, PC/PM, TJ-RR, MP-RR, DPE-RR, UFRR/IFRR, Pref. Boa Vista.
Tocantins (TO) – Seduc-TO, SESAU, SEFAZ, PC/PM/CBM, TJ-TO, MP-TO, DPE-TO, UFT/IFTO, Pref. Palmas.
💡 Tribunais e Justiça Federal/Trabalho/Eleitoral: acompanhar TREs (quando houver autorização), TRTs da região, TRF1/TRF da área e Justiça Estadual para cargos de técnico/analista, oficiais e áreas de TI.
Áreas quentes em 2025
-
Segurança Pública: PM, PC, Polícia Penal, CBM (nível médio e superior, TAF e exames médicos rigorosos).
-
Saúde: grande demanda por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e áreas de apoio hospitalar.
-
Educação: professores e pedagógicos, além de apoios administrativos e inspetorias.
-
Fiscal e Controle: SEFAZ estaduais (auditor/fiscal e apoio), Controladorias e TCEs.
-
TI e Dados: crescimento de vagas para analistas de sistemas, infraestrutura, segurança da informação.
Quando esperar editais?
-
1º semestre: prefeituras/câmaras e reposições estaduais (educação/saúde) tendem a despontar.
-
2º semestre: histórico de maior número de certames estaduais e tribunais, além de federais com lotação regional.
Como se preparar (checklist prático)
-
Foque no núcleo comum (Português, RLM, Informática, Constitucional, Administrativo).
-
Monte trilhas por área (Segurança, Saúde, Educação, Fiscal/Controle, Tribunais).
-
Bancas mais frequentes no Norte: FGV, Cebraspe, IBFC, AOCP, IDECAN, FCC (tribunais) – resolva provas recentes.
-
Simulados quinzenais: cadencie com revisão 24h/7d/30d.
-
Edital “sombra”: estude como se o edital saísse em 60–90 dias (organiza ritmo e metas).
-
TAF e exames (para Segurança): inclua preparação física e exames periódicos desde já.
-
Documentação: vá adiantando diplomas, certidões e títulos (especialmente para tribunais e fiscal).
Documentos e canais para acompanhar
-
Diário Oficial da União e dos Estados
-
Sites oficiais das Secretarias de Administração/Planejamento
-
Portais de Tribunais (TJs, TRTs, TREs), MPs, DPEs, TCEs
-
Universidades/IFs (concursos para servidores e docentes)
-
Redes sociais oficiais dos órgãos e bancas (FGV, Cebraspe etc.)
