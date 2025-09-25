Concursos na Região Norte em 2025: panorama, órgãos previstos e como se preparar

A Região Norte (AC, AP, AM, PA, RO, RR e TO) deve concentrar centenas de vagas em 2025, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior em esferas federal, estadual e municipal. Abaixo, um guia rápido do que acompanhar, por estado e por área, além de dicas práticas para organizar os estudos.

Confira o panorama completo dos concursos da Região Norte do País.

O que pode vir por aí (visão geral)

Esfera federal na região: vagas distribuídas por CNU, universidades/IFs, hospitais federais, agências reguladoras com lotação no Norte, além de carreiras policiais federais quando houver autorização (PF/PRF) e Justiça Federal/Trabalho/Eleitoral conforme necessidade de reposição.

Estados e capitais: renovações frequentes em Segurança Pública , Saúde , Educação , Fazenda (SEFAZ), Administração e Infraestrutura .

Tribunais e controle: TJs, MPs, Defensorias, TCEs e MPs de Contas costumam abrir cadastros de reserva e reposições.

Prefeituras e câmaras municipais: grande volume de editais ao longo do ano, com forte demanda para professores, assistência social, técnicos de enfermagem, fiscais, agentes administrativos e engenharias.

Mapa por estado (órgãos que tradicionalmente movimentam concursos)

Acre (AC) – SEE/SEDUC (magistério e apoio), SESACRE (saúde), SEFAZ, ISE/Polícia Penal, PM/PC, TJ-AC, MP-AC, DPE-AC, UFAC/IFAC, Pref. Rio Branco.

Amapá (AP) – SEED (educação), SESA (saúde), SEFAZ, PM/PC, PGE, TJ-AP, MP-AP, DPE-AP, UNIFAP/IFAP, Pref. Macapá.

Amazonas (AM) – SEDUC-AM, SES-AM/Fundação Hospitalar, SEFAZ, PC/PM/CBM, TJ-AM, MP-AM, DPE-AM, UEA/UFAM/IFAM, Pref. Manaus (frequentes áreas fiscais e saúde).

Pará (PA) – SEDUC-PA, SESPA, SEFA, PGE, CAGE/Controladoria, PC/PM/CBM, Polícia Penal, TJ-PA, MP-PA, DPE-PA, UFPA/IFPA/UEPA, Pref. Belém/Ananindeua.

Rondônia (RO) – SEDUC-RO, SESAU, SEFIN, PC/PM/CBM, Polícia Penal, TJ-RO, MP-RO, DPE-RO, UNIR/IFRO, Pref. Porto Velho.

Roraima (RR) – SEED, SESAU, SEFAZ, PC/PM, TJ-RR, MP-RR, DPE-RR, UFRR/IFRR, Pref. Boa Vista.

Tocantins (TO) – Seduc-TO, SESAU, SEFAZ, PC/PM/CBM, TJ-TO, MP-TO, DPE-TO, UFT/IFTO, Pref. Palmas.

💡 Tribunais e Justiça Federal/Trabalho/Eleitoral: acompanhar TREs (quando houver autorização), TRTs da região, TRF1/TRF da área e Justiça Estadual para cargos de técnico/analista, oficiais e áreas de TI.

Áreas quentes em 2025

Segurança Pública: PM, PC, Polícia Penal, CBM (nível médio e superior, TAF e exames médicos rigorosos).

Saúde: grande demanda por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e áreas de apoio hospitalar.

Educação: professores e pedagógicos , além de apoios administrativos e inspetorias.

Fiscal e Controle: SEFAZ estaduais (auditor/fiscal e apoio), Controladorias e TCEs .

TI e Dados: crescimento de vagas para analistas de sistemas, infraestrutura, segurança da informação.

Quando esperar editais?

1º semestre: prefeituras/câmaras e reposições estaduais (educação/saúde) tendem a despontar.

2º semestre: histórico de maior número de certames estaduais e tribunais, além de federais com lotação regional.

Como se preparar (checklist prático)

Foque no núcleo comum (Português, RLM, Informática, Constitucional, Administrativo). Monte trilhas por área (Segurança, Saúde, Educação, Fiscal/Controle, Tribunais). Bancas mais frequentes no Norte: FGV, Cebraspe, IBFC, AOCP, IDECAN, FCC (tribunais) – resolva provas recentes. Simulados quinzenais: cadencie com revisão 24h/7d/30d. Edital “sombra”: estude como se o edital saísse em 60–90 dias (organiza ritmo e metas). TAF e exames (para Segurança): inclua preparação física e exames periódicos desde já. Documentação: vá adiantando diplomas, certidões e títulos (especialmente para tribunais e fiscal).

Documentos e canais para acompanhar

Diário Oficial da União e dos Estados

Sites oficiais das Secretarias de Administração/Planejamento

Portais de Tribunais (TJs, TRTs, TREs), MPs, DPEs, TCEs

Universidades/IFs (concursos para servidores e docentes)

Redes sociais oficiais dos órgãos e bancas (FGV, Cebraspe etc.)

📌 Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet