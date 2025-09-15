Conheça os candidatos a rei e rainha do Festival do Milho 2025, em Porto Walter

Porto Walter já respira o clima junino. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, apresentou oficialmente os 16 jovens que irão disputar os títulos de Rei e Rainha do Milho 2025, em um dos momentos mais aguardados da programação cultural do município.

Ao todo, oito mulheres concorrem à faixa de Rainha do Milho, enquanto oito homens disputam o posto de Rei. O concurso promete valorizar não apenas a beleza, mas também a simpatia, a criatividade e a identidade cultural dos participantes, reforçando a tradição popular que movimenta a cidade todos os anos.

O Festival do Milho 2025 será realizado entre os dias 18 e 20 de setembro, trazendo uma programação diversificada com muita música, dança, comidas típicas e, claro, a escolha do novo casal real que representará a festa.

Com expectativa de grande participação popular, o evento se consolida como um dos mais importantes do calendário cultural de Porto Walter.

