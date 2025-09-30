30/09/2025
Corpo de acreano que morreu em Santa Catarina chega a Rio Branco nesta quarta-feira

O corpo será velado na capela do cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, a partir das 10 horas da manhã

O corpo do Acreano Vinícius Barbosa de Melo, 27 anos, está previsto para chegar em Rio Branco nesta quarta-feira (1). No último domingo (28) ele foi vítima fatal de um acidente de trânsito no estado de Santa Catarina.

O jovem foi vítima de um acidente de trânsito no último domingo | Foto: Reprodução

Segundo familiares, o corpo será velado na capela do cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, a partir das 10 horas da manhã.

O vereador de Sena Madureira, Tom Cabeleireiro, tio de Vinícius, se pronunciou na manhã de hoje agradecendo a todos que ajudaram fazendo doações para o translado do corpo de Santa Catarina para o Acre. Para se ter uma ideia, todo o serviço custou em torno de 18 mil reais.

“Em nome da minha irmã Mirna e de toda a nossa família, agradecemos pelo ato de solidariedade e doações feitas por várias pessoas. Externarmos a nossa eterna gratidão, as pessoas que oraram, que torceram e que nos ajudaram a arrecadar esse valor. Também a gradecemos à imprensa pela divulgação. A nossa família está sofrendo muito com o ocorrido. Ainda bem que tem muita gente solidária com o próximo. Que Deus possa continuar abençoando a todos”, comentou.

Vinícius nasceu em Rio Branco e há alguns anos morava em Santa Catarina. Ele era casado e pai de dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 6 anos.

