09/09/2025
Corpo esquartejado é achado em carro registrado no nome do cantor D4vd

Vítima ainda não foi identificada; polícia chegou ao veículo após denúncia de mau cheiro em pátio de reboque, diz TMZ

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro do porta-malas de um carro registrado no nome do cantor D4vd (David Anthony Burke), em Los Angeles. Segundo o TMZ, os restos mortais estavam dentro de uma sacola e foram localizados após funcionários de um pátio de reboque, em Hollywood, relatarem um forte odor vindo do veículo. A investigação foi aberta como morte suspeita; até o momento, a vítima não foi identificada.

Scott Dudelson/Getty Images for Coachella

O que se sabe até agora

  • O carro, registrado no Texas em 2023 no nome do artista de 20 anos, estava estacionado em um pátio de reboque quando a polícia foi acionada pelo mau cheiro.

  • Restos mortais em partes foram encontrados no porta-malas, dentro de uma sacola.

  • O caso é tratado como investigação de morte; não há, até agora, informação pública que relacione D4vd ao crime além do registro do veículo.

Quem é D4vd

Nascido no Queens (Nova York), D4vd ganhou notoriedade ao publicar vídeos de gameplay de Fortnite com músicas ao fundo. Para evitar problemas de direitos autorais, passou a compor suas próprias faixas e emplacou sucessos como “Here With Me” e “Romantic Homicide”. O cantor já abriu shows de SZA e atualmente está em turnê mundial.

Fonte: TMZ.
Redigido por: Contilnet.

