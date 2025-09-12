Correios inaugura primeiro Ponto de Coleta em Rio Branco/AC

Os Correios instalaram, na última terça-feira (9), o primeiro Ponto de Coleta da estatal no Município de Rio Branco, capital acreana. A parceria foi firmada com a empresa Panificadora e Mercantil Junior, localizada no bairro da Paz. O estabelecimento vai oferecer captação e retirada de encomendas dos Correios de segunda a sábado, das 7h às 19h30, e no domingo, das 7h às 12h.

Com os Pontos de Coleta, os Correios visam ampliar sua capilaridade e oferecer mais comodidade aos cidadãos, com novos locais para o recebimento e entrega de mercadorias de lojas virtuais, inclusive para o serviço de logística reversa. Além disso, as parcerias reforçam seu papel como agente de fomento ao microempreendedorismo e à inclusão produtiva no país.

Além de contribuir para uma experiência mais ágil e próxima ao cliente, o parceiro conta com uma série de benefícios reais que fortalecem o negócio: aumento do fluxo de clientes, geração de receita adicional, maior visibilidade no mercado e diversificação dos serviços oferecidos. Tudo isso com baixo investimento, operação simples e total integração à rotina do seu estabelecimento.

As empresas interessadas devem acessar o edital no site dos Correios, verificar se atendem aos requisitos de credenciamento e preencher o formulário disponibilizado no site para formalizar o seu interesse na participação.

Ponto de Coleta Mercantil Junior – Para receber sua encomenda no Ponto de Coleta da empresa Mercantil e Panificadora Junior, o cliente deve informar os seguintes dados no momento da compra:

(Nome do Destinatário)

PONTO DE COLETA PCL MERCANTIL JUNIOR

Rua Valdomiro Lopes 2398

Bairro da Paz, Rio Branco/AC

CEP: 69919-970