Corte na lista! Melhor amigo de Zé Felipe diz ter sido “sacado” do aniversário do filho

João Victor, melhor amigo de Zé Felipe, afirmou nas redes sociais que foi deixado de fora do aniversário de 1 ano de José Leonardo, filho do cantor com Virginia Fonseca. A revelação aconteceu ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram: ao ser questionado se iria ao evento, ele disse, sem rodeios, “o major foi sacado”.

A ausência surpreendeu fãs pela proximidade do empresário com a família: além da amizade de longa data com Zé Felipe, João Victor é padrinho de Maria Alice — primogênita do casal — e afilhado de Leonardo. A declaração repercutiu entre seguidores, que estranharam o corte diante da relação pública entre eles.

Batizada de “A Fazenda de José Leonardo”, a festa adotou temática country, com cenografia de celeiros e botas de cowboy gigantes. Segundo o portal LeoDias, a produção levou mais de uma semana. No palco, Mari Fernandez comandou a principal apresentação, acompanhada de DJ John e dos sertanejos Thiago Brava e Israel Novaes.

José Leonardo é o caçula de Zé Felipe e Virginia, que também são pais de Maria Alice, 4, e Maria Flor, 2. Até o momento, o casal não comentou a fala de João Victor.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet