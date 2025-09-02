Cover de Freddie Mercury desembarca no Acre para show de homenagem ao Queen nesta semana

O grupo Metal Friends celebra em setembro seus nove anos de atividades e prepara uma programação especial no Studio Beer. O destaque da noite será a apresentação do multi-instrumentista Israel Mercury, de São Paulo, que traz ao Acre o consagrado Tributo a Queen. O show acontecerá nesta sexta-feira (5).

Com 23 anos dedicados ao projeto, Israel Mercury é reconhecido pela performance que remete à era de ouro da banda britânica e pela interpretação que homenageia Freddie Mercury, considerado um dos maiores artistas da história do rock. O show já percorreu diferentes palcos no país e agora será apresentado em Rio Branco.

A abertura do evento contará com a participação do cantor Adonay Brasil, em retorno ao Acre, e da Banda Semblanty, que farão o pré-show com clássicos do rock.

Informações sobre ingressos e promoções estão disponíveis com a organização do evento através do telefone: (68) 99911-8975.