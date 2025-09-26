Criador de conteúdo viraliza ao usar caixão com motor como “barco” de pesca

O influenciador Deigmar Paulo divertiu internautas ao aparecer pescando de uma forma nada convencional. Em vez de usar um barco comum, ele decidiu acoplar um motor a um caixão e navegar pelo rio com sua vara de pesca.

O momento inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de piadas e comentários bem-humorados. “M0rto de cansado, mas não pode deixar de pescar”, escreveu um usuário. Outro brincou: “Onde ele conseguiu essa ‘embarcaixão’?”.

A criatividade do jovem arrancou risadas e mostrou que, quando se trata de improviso e bom humor, vale tudo para fisgar a atenção da internet.