26/09/2025
Universo POP
Criador de conteúdo viraliza ao usar caixão com motor como “barco” de pesca

Deigmar Paulo adaptou um caixão com motor e usou como embarcação

O influenciador Deigmar Paulo divertiu internautas ao aparecer pescando de uma forma nada convencional. Em vez de usar um barco comum, ele decidiu acoplar um motor a um caixão e navegar pelo rio com sua vara de pesca.

Deigmar Paulo adaptou um caixão com motor e usou como embarcação/Foto: Reprodução

O momento inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de piadas e comentários bem-humorados. “M0rto de cansado, mas não pode deixar de pescar”, escreveu um usuário. Outro brincou: “Onde ele conseguiu essa ‘embarcaixão’?”.

A criatividade do jovem arrancou risadas e mostrou que, quando se trata de improviso e bom humor, vale tudo para fisgar a atenção da internet.

