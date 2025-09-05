Criança de 2 anos morre após ser atropelada por carro de Secretaria da Saúde no interior do Acre

Menina tentou seguir o cachorro da família e acabou atingida por veículo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na noite desta quinta-feira (4), uma tragédia marcou o município de Manoel Urbano. Uma menina de apenas 2 anos perdeu a vida após ser atropelada por uma caminhonete da Secretaria Municipal de Saúde. O acidente aconteceu na rua Wilson Rodrigues, no bairro São Francisco, uma região com pouca movimentação e iluminação deficiente, segundo relatos de moradores.

Menina tentou seguir o cachorro da família e acabou atingida por veículo/Foto: Reprodução

O episódio ocorreu quando o cachorro da família correu repentinamente para a via. Ao tentar seguir o animal, a criança atravessou a rua exatamente no momento em que o veículo passava. O motorista não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a vítima.

Testemunhas acionaram imediatamente a equipe de saúde de plantão, que prestou os primeiros socorros, porém apesar das tentativas de reanimação, a criança não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu antes mesmo de ser entubada.

As informações são do site Alerta Cidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.