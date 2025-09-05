Criança de 2 anos morre após ser atropelada por carro de Secretaria da Saúde no interior do Acre

Na noite desta quinta-feira (4), uma tragédia marcou o município de Manoel Urbano. Uma menina de apenas 2 anos perdeu a vida após ser atropelada por uma caminhonete da Secretaria Municipal de Saúde. O acidente aconteceu na rua Wilson Rodrigues, no bairro São Francisco, uma região com pouca movimentação e iluminação deficiente, segundo relatos de moradores.

O episódio ocorreu quando o cachorro da família correu repentinamente para a via. Ao tentar seguir o animal, a criança atravessou a rua exatamente no momento em que o veículo passava. O motorista não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo a vítima.

Testemunhas acionaram imediatamente a equipe de saúde de plantão, que prestou os primeiros socorros, porém apesar das tentativas de reanimação, a criança não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu antes mesmo de ser entubada.

As informações são do site Alerta Cidade.