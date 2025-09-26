Crueldade: três jovens são torturadas e mortas durante transmissão ao vivo

Três jovens argentinas foram encontradas mortas em uma residência na região metropolitana de Buenos Aires, após serem torturadas durante uma transmissão ao vivo. A confirmação das mortes ocorreu nesta quinta-feira (25), uma semana após Brenda Castillo e Morena Verri, ambas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15, serem vistas pela última vez.

Segundo informações do jornal La Nación, a casa onde os corpos foram localizados tem ligação com uma organização criminosa. A investigação aponta que as mortes podem ter sido um acerto de contas orquestrado por um traficante foragido, possivelmente como vingança. O caso corre sob segredo de Justiça, mas já resultou em 12 prisões.

O secretário de Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, informou que a tortura e o assassinato das jovens foram transmitidos ao vivo para um grupo restrito de cerca de 45 cúmplices. “Isso acontece com quem rouba minhas drogas”, teria declarado um dos líderes durante a transmissão.

As vítimas

As três mulheres foram identificadas como: Brenda Castillo, mãe de uma criança; Morena Verri, e Lara Gutiérrez, de 15 anos. Segundo a imprensa local, todas moravam no distrito de La Matanza, um dos mais populosos da região. Brenda e Morena eram primas e trabalhavam como profissionais do sexo.

De acordo com a polícia, a última vez que as jovens foram vistas foi em 19 de setembro, por volta das 21h29, quando câmeras de segurança registraram o momento em que entraram em um Chevrolet Tracker, em um posto de gasolina. Desde então, não foram mais vistas com vida.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

Com informações do Contigo!