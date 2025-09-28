Cruzeiro do Sul celebra 121 anos de história, cultura e desenvolvimento no interior do Acre

Cruzeiro do Sul, município acreano carinhosamente apelidado de “Princesinha do Juruá”, completa seus 121 anos de fundação em 28 de setembro de 2025.

Para marcar a data, a Prefeitura estrutura uma programação repleta de atos cívicos, culturais e inaugurações que reforçam o resgate de sua memória, sua identidade e o compromisso com o futuro da cidade.

Uma trajetória de desafios e conquistas

Fundada oficialmente em 28 de setembro de 1904, Cruzeiro do Sul teve origem à beira do Rio Juruá, a partir da transferência da então sede do Alto Juruá para uma área denominada “Centro Brasileiro”, escolhida por oferecer menor risco de inundações e melhores condições para expansão urbana.

Desde seus primeiros tempos como entreposto da borracha, o município passou por ciclos econômicos, migrações, transformações políticas e avanços em infraestrutura e serviços públicos. Ao longo dos anos, edificou-se como polo regional do interior acreano, com destaque para cultura, religiosidade, produção rural e turismo no Vale do Juruá.

Atualmente, Cruzeiro do Sul é reconhecida como Capital Nacional da Farinha de Mandioca, título concedido por lei federal em dezembro de 2024, reforçando sua vocação produtiva e cultural.

Inaugurações, atrações e homenagem no aniversário

A Prefeitura municipal, na gestão do prefeito Zequinha Lima, preparou uma programação especial para celebrar o aniversário. As festividades têm início já desde meados de setembro, com inaugurações de obras e serviços em várias áreas, educação, infraestrutura, assistência social, que foram oficializadas ao longo da semana que antecederam o dia 28. ￼

Para o dia 28 de setembro, estão previstas as seguintes atividades:

• Desfile cívico, com participação de escolas, entidades e público em geral ￼

• Apresentações culturais ao longo do dia, valorizando artistas locais e manifestações regionais ￼

• Lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo”, com sessão de autógrafos e homenagens no Teatro dos Nauas, já ocorrida na véspera, mas parte integrante da programação oficial do aniversário￼

• Inaugurações e reinaugurações previstas para o aniversário, como obras de infraestrutura (rodoviária, mercados, escolas) e espaços esportivos reformados ￼

A Prefeitura divulgou que, ao longo do evento, será possível conhecer os investimentos feitos na educação, cultura, esporte e cidadania, e que o encerramento contará com uma celebração ampla para reunir a população.

Cruzeiro do Sul no presente e olhando para o futuro

Nesta data simbólica, não se festeja apenas mais um ano de existência: celebra-se a consolidação de um município que resistiu a desafios naturais, logísticos e socioeconômicos para se tornar referência regional.

As obras que serão entregues, os resgates culturais e as homenagens à memória local convergem para afirmar o compromisso de manter viva a história de Cruzeiro do Sul, ao mesmo tempo em que se projeta um futuro com mais qualidade de vida e oportunidades para seus cidadãos.