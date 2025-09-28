28/09/2025
Cruzeiro do Sul celebra 121 anos de história, cultura e desenvolvimento no interior do Acre

Município acreano é carinhosamente apelidado de “Princesinha do Juruá”

Cruzeiro do Sul, município acreano carinhosamente apelidado de “Princesinha do Juruá”, completa seus 121 anos de fundação em 28 de setembro de 2025.

Cruzeiro do Sul celebra 121 anos de história, cultura e desenvolvimento no Acre. Foto: Reprodução/Agência de Notícias do Acre

Para marcar a data, a Prefeitura estrutura uma programação repleta de atos cívicos, culturais e inaugurações que reforçam o resgate de sua memória, sua identidade e o compromisso com o futuro da cidade.

Uma trajetória de desafios e conquistas

Fundada oficialmente em 28 de setembro de 1904, Cruzeiro do Sul teve origem à beira do Rio Juruá, a partir da transferência da então sede do Alto Juruá para uma área denominada “Centro Brasileiro”, escolhida por oferecer menor risco de inundações e melhores condições para expansão urbana.

Município acreano é carinhosamente apelidado de “Princesinha do Juruá”. Foto: Reprodução

Desde seus primeiros tempos como entreposto da borracha, o município passou por ciclos econômicos, migrações, transformações políticas e avanços em infraestrutura e serviços públicos. Ao longo dos anos, edificou-se como polo regional do interior acreano, com destaque para cultura, religiosidade, produção rural e turismo no Vale do Juruá.

Atualmente, Cruzeiro do Sul é reconhecida como Capital Nacional da Farinha de Mandioca, título concedido por lei federal em dezembro de 2024, reforçando sua vocação produtiva e cultural.

Inaugurações, atrações e homenagem no aniversário

A Prefeitura municipal, na gestão do prefeito Zequinha Lima, preparou uma programação especial para celebrar o aniversário. As festividades têm início já desde meados de setembro, com inaugurações de obras e serviços em várias áreas, educação, infraestrutura, assistência social, que foram oficializadas ao longo da semana que antecederam o dia 28. ￼

Para o dia 28 de setembro, estão previstas as seguintes atividades:

• Desfile cívico, com participação de escolas, entidades e público em geral ￼
• Apresentações culturais ao longo do dia, valorizando artistas locais e manifestações regionais ￼
• Lançamento do livro “Orleir Cameli, um homem à frente do seu tempo”, com sessão de autógrafos e homenagens no Teatro dos Nauas, já ocorrida na véspera, mas parte integrante da programação oficial do aniversário￼
• Inaugurações e reinaugurações previstas para o aniversário, como obras de infraestrutura (rodoviária, mercados, escolas) e espaços esportivos reformados ￼

A Prefeitura divulgou que, ao longo do evento, será possível conhecer os investimentos feitos na educação, cultura, esporte e cidadania, e que o encerramento contará com uma celebração ampla para reunir a população.

Cruzeiro do Sul no presente e olhando para o futuro

Nesta data simbólica, não se festeja apenas mais um ano de existência: celebra-se a consolidação de um município que resistiu a desafios naturais, logísticos e socioeconômicos para se tornar referência regional.

Fundada oficialmente em 28 de setembro de 1904. Foto: Reprodução

As obras que serão entregues, os resgates culturais e as homenagens à memória local convergem para afirmar o compromisso de manter viva a história de Cruzeiro do Sul, ao mesmo tempo em que se projeta um futuro com mais qualidade de vida e oportunidades para seus cidadãos.

