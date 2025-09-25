Cruzeiro do Sul sedia Oficina de Planejamento Territorial do Governo Federal

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo Federal, sediou nesta quinta-feira, 25, a Oficina de Planejamento Territorial, realizada em colaboração com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal -IBAM e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional -MIDR.

O evento acontece na Unidade Marechal Cândido Rondon, no Núcleo de Pós-Graduação da UFAC, e reúne gestores, autoridades e representantes da sociedade civil para debater estratégias de desenvolvimento sustentável para a região de fronteira.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, além dos prefeitos Tião Bocalom de Rio Branco, Naudo Ribeiro , do Jordão, Valdélio Furtado, de Marechal Thaumaturgo e César Andrade, de Porto Walter.

Objetivos e eixos de discussão

As oficinas têm como meta identificar problemas, oportunidades e ações prioritárias para fortalecer o desenvolvimento regional. Os debates são guiados por cinco eixos temáticos:

1. Ordenamento Territorial, Regularização Fundiária e Gestão Ambiental e Climática

2. Infraestrutura para o Desenvolvimento

3. Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis e Inclusão Social

4. Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais

5. Integração Regional, Migrações e Segurança

De acordo com Jéssica Ohana, assessora técnica do IBAM e coordenadora do Projeto Fronteiras da Amazônia, o trabalho busca articular estados, municípios e sociedade civil para a criação de núcleos estaduais de fronteira. “Esses espaços serão fundamentais para discutir prioridades de ação e formular planos de desenvolvimento que atendam às especificidades da Amazônia e da faixa de fronteira”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a relevância da oficina para dar visibilidade às demandas locais. “As regiões de fronteira merecem atenção especial do Governo Federal. Precisamos de investimentos em infraestrutura, segurança e serviços essenciais. Essa oficina é uma oportunidade para apresentarmos nossos desafios e buscarmos soluções conjuntas”, afirmou.

Já a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças

, destacou a importância do programa Fronteira Integrada para alinhar as necessidades dos municípios às ações do Governo Federal. “Cada cidade tem suas prioridades e, quando somos ouvidos, as soluções se tornam mais efetivas”, disse.

O coronel Assis dos Santos, comandante do Grupo Especial de Fronteira-Gefron, lembrou que pela primeira vez a área de segurança foi convidada a participar do planejamento estratégico. “É um passo importante para garantir mais proteção às fronteiras, com propostas que vão desde capacitação de efetivo até a instalação de bases avançadas”, afirmou.

Programação

A oficina segue ao longo do dia com mesas de abertura, plenárias de debate, grupos de trabalho temáticos e sistematização de propostas. O encerramento está previsto para as 17h30.