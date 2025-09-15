Curso Legendários reúne mais de 100 homens no Acre para ‘subir a montanha’; vídeo mostra recepção

O Acre recebeu neste fim de semana o Curso Legendários, uma imersão voltada exclusivamente para homens, que promete provocar transformação pessoal, fortalecimento de valores e desenvolvimento de novas lideranças. A edição foi realizada no Acre e contou com a participação de mais de 100 inscritos.

Chamado de “TOP 1214 Vale do Acre”, o curso teve início destacando a proposta de ser um divisor de águas para os participantes. A programação teve 72 horas intensas de atividades, que incluem dinâmicas de grupo, momentos de reflexão e desafios.

Os idealizadores do Legendários explicam que a experiência é comparada a uma escalada. “A montanha está diante de nós e quem sobe, não volta igual”, reforçam. A proposta é levar os homens a um processo de autoconhecimento e superação, fortalecendo valores como disciplina, coragem, resiliência e fé.

Criado para impactar diferentes regiões do Brasil, o curso já alcançou milhares de participantes ao longo de suas edições. No Acre, a iniciativa ganha força ao envolver homens de várias cidades, unidos pelo objetivo de crescer como indivíduos e como comunidade.