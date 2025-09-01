Dança dos Famosos: veja quem foi eliminado na repescagem

O quarto episódio da temporada do Dança dos Famosos foi marcado por mais uma rodada de eliminações. No programa exibido no último domingo (31/8), duas participantes deixaram a disputa após não alcançarem a pontuação mínima na repescagem.

As apresentações da semana foram no ritmo de rock, e o destaque da noite ficou para o ator Allan Souza Lima, que recebeu duas notas 10 e assumiu a liderança do ranking.

Já a apresentadora Catia Fonseca e a atriz Fernanda Paes Leme não conseguiram agradar os jurados e acabaram fora da competição.

Repercussão

Após a eliminação, Catia agradeceu a experiência no quadro:

“Eu tenho 31 anos de profissão e eu nunca me joguei tanto em nada quanto eu me joguei aqui. Óbvio que eu queria ganhar, mas eu sei das minhas limitações”, afirmou.

Fernanda Paes Leme também lamentou a saída, mas destacou o aprendizado:

“Eu não queria sair, eu fiz grandes amigos e eu tô feliz de ter participado”, disse a atriz.

📍 Fonte: Globo

✍️ Redigido por ContilNet