Daniel Cruz chama Jonas de ‘Frango Machado’ e eleva temperatura antes de luta no BRTL Fight Combat

O influenciador digital Daniel Cruz confirmou sua participação na 9ª edição do BRTL Fight Combat, evento de MMA que será realizado no dia 27 de setembro, a partir das 19h, no Maison Borges, em Rio Branco.

Em vídeo publicado em seu Instagram, Daniel provoca o adversário Jonas Machado, chamando-o de “Frango Machado”, prometendo um acerto de contas em uma luta histórica dentro do octógono.

“Vou dar meu máximo dentro do octógono e quero todo mundo lá pra vibrar junto comigo”, afirmou Daniel na legenda de sua postagem, destacando ainda a disponibilidade de mesas patrocinadoras para os fãs que não conseguiram ingressos comuns.

LEIA MAIS SOBRE O EVENTO: Vem aí! BRTL Fight Company promove maior evento de MMA da história do Acre

Além da luta entre Daniel Cruz e Jonas Machado, o BRTL Fight Combat deste ano contará com 14 lutas profissionais de MMA, incluindo duas disputas de cinturão, reunindo atletas de diversos estados. A organização promete uma noite de combates que devem marcar a história das artes marciais no Acre.

Com ingressos esgotados, o público que deseja acompanhar a noite de MMA no Acre deve correr para garantir mesas patrocinadoras ou acompanhar a transmissão e assistir de perto as disputas que prometem agitar Rio Branco.