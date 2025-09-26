26/09/2025
Universo POP
Daniel Cruz empurra Jonas Machado na encarada oficial do MMA nesta sexta; veja o momento!

Influenciadores acreanos protagonizam momento de tensão na véspera da luta no Maison Borges

Durante a encarada oficial do BRTL Fight Combat, nesta sexta-feira (16), o influenciador Daniel Cruz se exaltou e acabou empurrando o adversário Jonas Machado. O momento de tensão exigiu a intervenção dos organizadores para evitar uma confusão maior.

Jonas Machado manteve a postura durante o episódio, mas não hesitou e retrucou a atitude com palavras: “Tu quer se aparecer com esse teu showzinho só porque eu não te dei moral? Amanhã a gente se vê no octógono”.

Daniel Cruz se exaltou e empurrou Jonas Machado durante a encarada oficial; organizadores precisaram intervir para conter a tensão/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Daniel, no entanto, demonstrou nervosismo e agressividade, reforçando a rivalidade entre os dois que já vinha sendo alimentada nas redes sociais. A luta histórica entre os influencers acreanos está marcada para amanhã (127) e promete agitar os fãs do MMA no estado.

Veja o vídeo:

