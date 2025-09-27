Daniel Cruz faz entrada digna de cinema para encarar Jonas Machado antes de luta de MMA

O influenciador Daniel Cruz publicou um vídeo em suas redes sociais nesta semana provocando o também influenciador Jonas Machado. Na postagem, Cruz ironizou a postura de Machado e brincou sobre a expectativa do confronto. Ele fez uma entrada digna de cinema para chegar ao Via Verde Shopping e encarar o rival antes da luta.

A luta entre os dois acontecerá no Maison Borges, na noite deste sábado (27), como parte do evento BRTL Fight Combat. Daniel Cruz aproveitou para reforçar o convite ao público e a intensidade do embate, que será realizado dentro do octógono.

O vídeo viralizou nas redes sociais e aumentou mais ainda a expectativa para o confronto entre os influenciadores.