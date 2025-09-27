27/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Daniel Cruz faz entrada digna de cinema para encarar Jonas Machado antes de luta de MMA

O vídeo viralizou nas redes sociais e aumentou mais ainda a expectativa para o confronto entre os influenciadores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O influenciador Daniel Cruz publicou um vídeo em suas redes sociais nesta semana provocando o também influenciador Jonas Machado. Na postagem, Cruz ironizou a postura de Machado e brincou sobre a expectativa do confronto. Ele fez uma entrada digna de cinema para chegar ao Via Verde Shopping e encarar o rival antes da luta.

VEJA MAIS: Daniel Cruz empurra Jonas Machado na encarada oficial do MMA nesta sexta; veja o momento!

O confronto entre os influenciadores vai acontecer na noite deste sábado/Foto: Reprodução

A luta entre os dois acontecerá no Maison Borges, na noite deste sábado (27), como parte do evento BRTL Fight Combat. Daniel Cruz aproveitou para reforçar o convite ao público e a intensidade do embate, que será realizado dentro do octógono.

O vídeo viralizou nas redes sociais e aumentou mais ainda a expectativa para o confronto entre os influenciadores.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost