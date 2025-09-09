Datena acusa SBT de censura e diz que foi tirado do avião para não entrevistar Haddad

José Luiz Datena criticou publicamente o SBT ao afirmar que sofreu censura durante o período em que trabalhou na emissora. Segundo o jornalista, ele foi proibido de entrevistar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por causa da vinculação do político ao PT.

Agora na RedeTV!, Datena realizou a entrevista e agradeceu ao vivo ao ministro: “Muito obrigado ao Haddad pela entrevista… foi muito produtiva, teve repercussão”, disse. Em seguida, comparou a proibição que diz ter sofrido com decisões recentes do SBT: “Eu fui fazer uma entrevista com o Haddad e os caras não me deixaram fazer. ‘Ah não, porque o Haddad é do PT’. Aí entrevistam o Lula, não dá para entender.”

O apresentador também relatou que, na época, foi retirado de um avião a caminho do compromisso, após ser informado do cancelamento: “Os caras me tiraram de dentro do avião… Eu não ia contar isso, mas também não sou cofre para ficar guardando”, disparou.

Em fevereiro, quando a conversa com Haddad estava originalmente marcada, Datena havia dito no ar que o cancelamento se deu por problemas de agenda do ministro. Agora, ele atribui a decisão à direção do SBT.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet