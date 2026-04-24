A final do BBB 26 pode ter acabado, mas a vida dos participantes aqui fora está longe de ser tranquila. Nesta quinta-feira (23/04), a equipe oficial de Samira Sagr utilizou o X (antigo Twitter) para esclarecer o motivo do sumiço da influenciadora das redes sociais, especialmente do Instagram, onde os fãs notaram uma queda brusca nas postagens.

Ataques de Hackers

Diferente do que muitos imaginavam — como o “climão” com outros participantes ou cansaço do pós-reality —, o problema é técnico e jurídico:

O Diagnóstico: O que pareciam ser simples bugs na plataforma eram, na verdade, tentativas persistentes de hackear a conta de Samira.

Com informações do Metrópoles.

Providências: A equipe informou que “medidas cabíveis já estão sendo tomadas” para garantir a integridade do perfil e a segurança dos dados da ex-BBB.

Transparência: O comunicado visou acabar com as especulações de que Samira estaria evitando o contato com o público devido às críticas recebidas após o programa.

Polêmicas no Pós-Reality

O sumiço de Samira coincidiu com um período de tensões fora da casa. A sister tem sido alvo de comentários de outros participantes, como Ana Paula, que declarou ter se sentido “no papel de palhaça” ao descobrir atitudes de Samira dentro do jogo.

Além disso, o suposto desentendimento entre Samira, Milena e Juliano Floss continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes, com fãs divididos entre o apoio à influenciadora e as críticas às suas alianças durante o programa. Samira já declarou em breves aparições que está focada em seu futuro na TV e em resolver as “inimizades” de forma privada.