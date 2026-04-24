Mãe de Vini Jr. se declara aos filhos de Virginia e causa polêmica

Mãe de Vini Jr. chamou hoje filhos de Virginia de netos e polemizou.

A relação entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, que assumiram o namoro em outubro de 2025, parece estar cada vez mais estreita talvez até demais para o gosto de alguns internautas. Nesta quinta-feira (23/04), Fernanda Cristina, mãe do craque do Real Madrid, causou um verdadeiro alvoroço ao comentar em uma postagem das crianças Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O Comentário da Discórdia

Ao ver um vídeo dos pequenos (frutos do antigo casamento de Virginia com Zé Felipe), Fernanda não poupou carinho, mas usou um termo que acendeu o alerta dos seguidores:

A Declaração: Ela se referiu a si mesma como “avó” e afirmou estar com saudades do trio.

A Reação: Em poucos minutos, o comentário viralizou, dividindo opiniões. Enquanto uns acharam a atitude um gesto de acolhimento, outros consideraram “invasivo”.

Com informações do Metrópoles.

“Passou do ponto?”

As críticas nas redes sociais foram imediatas. Muitos internautas questionaram a rapidez com que a família do jogador assumiu papéis parentais:

“Alguém avisa que ela não é avó das crianças? Carinho é uma coisa, assumir papel é outra”, disparou uma seguidora. “Achei falta de respeito com a Poliana e com o Zé Felipe”, comentou outro usuário, citando a avó biológica das crianças, Poliana Rocha.

Climão na Família?

Esta não é a primeira vez que a convivência gera faíscas. Recentemente, Virginia foi criticada quando um dos filhos chamou Fernanda de “vovó” pela primeira vez. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, já chegou a reagir de forma enigmática nas redes sociais em ocasiões anteriores, o que alimenta ainda mais as especulações de que a transição familiar não está sendo tão simples quanto parece nos Stories.

Até o momento, nem Virginia nem Vini Jr. se manifestaram sobre a nova onda de críticas à Fernanda Cristina.