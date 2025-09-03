Deracre avança em nova etapa de asfaltamento na AC-405 e alerta motoristas durante obras

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), trabalha nesta quarta-feira, 3, na segunda etapa da restauração da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. As equipes atuam com aplicação de massa asfáltica no trecho próximo à sede do Deracre.

O projeto contempla a recuperação de 10,3 quilômetros de extensão, no trecho que vai do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, o Marmud Cameli, até o entroncamento das rodovias AC-405 e AC-407. A obra é executada pelo Consórcio AC-405 II e supervisionada pelo Deracre. De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, estão sendo aplicadas mais de 600 toneladas de massa asfáltica em um trecho de 400 metros, com o apoio de 20 trabalhadores e equipamentos como vibroacabadora, rolos pneumáticos e caminhões.

“Estamos avançando na segunda etapa da AC-405, cumprindo a determinação do governador Gladson Camelí. Essa rodovia é fundamental para a mobilidade de quem vive no Vale do Juruá. O avanço das frentes de trabalho demonstra nosso compromisso em garantir a trafegabilidade”, destacou.

No local, houve registro de lama após as últimas chuvas. Segundo a presidente, o problema ocorreu em um trecho de um quilômetro, onde havia sido lançado material para tratamento da base. Com a chuva, a compactação foi comprometida.

“O solo não chegou a ser compactado, o que gerou a lama observada. Essa área será corrigida com nova preparação e imprimação para garantir a sequência da obra com o asfaltamento”, explicou.

Ela também fez um apelo à população que trafega pelo trecho. “Mesmo com a sinalização, há grande circulação de máquinas e caminhões durante o dia. Por isso, pedimos que motoristas e motociclistas redobrem os cuidados ao passar pela área em obras”, alertou.

Com investimento de R$ 18 milhões, viabilizados por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do governo do Estado, a obra inclui serviços de drenagem e pavimentação asfáltica, garantindo mais segurança no tráfego e melhores condições de deslocamento para a população.

A AC-405 é uma das principais ligações entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, e tem papel estratégico no escoamento da produção rural, no acesso a serviços públicos e no fortalecimento da economia local.