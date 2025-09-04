Destinos mais procurados em 2025 e por que o seguro viagem é essencial

Viagens em alta em 2025

O ano de 2025 começou com um crescimento expressivo no setor de turismo. Dados de plataformas de reservas apontam aumento nas buscas por passagens e hospedagens tanto no Brasil quanto no exterior. Cidades como Lisboa, Buenos Aires, Santiago, Nova York e Tóquio estão entre os destinos internacionais mais procurados. No Brasil, Salvador, Rio de Janeiro e Fortaleza continuam no topo da lista.

A alta demanda é impulsionada por fatores como a estabilização do câmbio, o crescimento das viagens solo e a flexibilização de vistos em diversos países. Mas junto com o aumento das viagens, surgem também riscos maiores de imprevistos. Nesse cenário, o seguro viagem ganhou protagonismo na bagagem de quem quer tranquilidade do início ao fim da jornada.

Nem tudo sai como o planejado

Perder um voo, precisar de atendimento médico no exterior, ter uma bagagem extraviada ou lidar com um acidente são situações que nenhum viajante espera enfrentar, mas que acontecem todos os dias. A diferença está em como cada pessoa lida com esses imprevistos.

Quem tem seguro viagem pode contar com reembolso e assistência especializada. Quem não tem, assume todos os custos e transtornos por conta própria. Dependendo do país, uma consulta médica simples pode ultrapassar 200 dólares. Um atendimento emergencial pode custar milhares.

Além disso, muitos destinos internacionais, especialmente na Europa, exigem seguro viagem como condição para entrada no país. Viajar sem cobertura pode, inclusive, significar a impossibilidade de embarcar.

O que o seguro viagem cobre

Os planos de seguro viagem variam, mas os principais serviços oferecidos incluem:

Cobertura médica e hospitalar: inclui atendimentos por doença ou acidente, exames, internações e medicamentos.

Extravio ou roubo de bagagem: garante indenização ou suporte na localização dos pertences.

Cancelamento ou atraso de voo: oferece reembolsos e assistência em situações de alteração no roteiro.

Assistência jurídica: apoio legal em casos de acidentes ou problemas com autoridades locais.

Traslado de corpo ou retorno antecipado: em casos extremos, cobre custos com transporte de volta ao país de origem.

Alguns planos também incluem cobertura odontológica, suporte psicológico e atendimento em português, o que facilita ainda mais a resolução de problemas.

Um item essencial no roteiro

Incluir o seguro viagem no planejamento é uma escolha estratégica. Não se trata apenas de evitar prejuízos financeiros, mas de garantir apoio em momentos em que se está longe de casa, da família e da rede de saúde que se conhece.

A contratação é simples, pode ser feita online e personalizada de acordo com o destino, a duração da viagem e o perfil do viajante. Existem planos específicos para estudantes, idosos, gestantes, viajantes a negócios e até para quem vai praticar esportes radicais.

Quem se prepara, aproveita melhor

Viajar é uma das melhores experiências que se pode ter. Mas para que ela seja realmente prazerosa, é preciso pensar além do roteiro turístico. Imprevistos acontecem, e é justamente o seguro viagem que garante que eles não se tornem grandes problemas.

Em 2025, quem viaja protegido viaja com mais confiança. Com a cobertura certa, você garante atendimento, assistência e, principalmente, a liberdade de curtir cada momento sabendo que está amparado.