Detalhe mostra que Virginia Fonseca e Vini Jr. estão juntos; veja

Os rumores sobre um suposto romance entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinícius Jr., do Real Madrid, ganharam força nesta quarta-feira (3/9). Fãs atentos perceberam que os dois estariam curtindo o dia juntos em um iate de luxo no litoral da Espanha.

Virginia, que apresenta o Sabadou no SBT, compartilhou diversos stories ao lado de amigos durante um passeio em alto-mar. Já Vini Jr., de forma mais reservada, publicou uma foto apenas nos Melhores Amigos do Instagram. A imagem, que acabou vazando e foi divulgada por Leo Dias, mostra o atleta em um barco no mesmo cenário.

Apesar de não posarem lado a lado, os internautas logo notaram semelhanças entre os registros e concluíram que eles estavam no mesmo local.

Rumores de romance

A aproximação entre Virginia e o craque da Seleção Brasileira foi revelada em julho pela colunista Fábia Oliveira, poucos meses após o fim do casamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos.

Na ocasião, Virginia foi vista em festas organizadas por Vinícius Jr. no Rio de Janeiro, inclusive chegando ao evento acompanhada do jogador. Mais tarde, ela mesma confirmou em seu programa no SBT que esteve na comemoração:

“Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini. Eu saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro e sete da manhã eu tava em São Paulo”, disse.

📌 Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Leo Dias

✍️ Redigido por ContilNet