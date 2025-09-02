Detran-AC leiloa carros a partir de R$ 300 e motos por menos de R$ 2 mil; veja como participar

O Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) anunciou o leilão de mais de 1,3 mil veículos removidos, recolhidos ou apreendidos pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (29), a partir da página 51.

Interessados poderão visitar os lotes nos dias 10, 11 e 12 de setembro, garantindo a oportunidade de analisar os veículos antes do leilão, que será realizado no dia 15. O evento poderá ser acompanhado pelo site WR Leilões, responsável pela organização da disputa, em Rio Branco.

Os veículos incluem carros e motocicletas, com valores iniciais entre R$ 300 e R$ 14.633,20 para automóveis, enquanto motocicletas podem ser arrematadas por até R$ 1.927,30. É importante destacar que alguns veículos estão classificados como recuperáveis, e outros como sucata.

A entrega dos veículos será iniciada a partir de 17 de setembro, após a confirmação do pagamento, emissão da nota de venda e abertura do processo de transferência. Antigos proprietários ainda poderão quitar débitos e reaver os veículos até o último dia útil antes da sessão.

VEJA TAMBÉM: Mais de 300 veículos vão a leilão on-line pelo Detran; veja como participar

Os arrematantes deverão pagar comissão de 5% à leiloeira e 3,40% de ICMS sobre o valor de compra, além de taxas de transferência, emplacamento e outras despesas administrativas. O valor arrecadado será destinado ao pagamento de débitos como IPVA, licenciamento e multas, e eventual saldo restante será devolvido ao proprietário registrado.

Cronograma do leilão:

Visitação dos lotes: 10, 11 e 12 de setembro

Data do leilão: 15 de setembro

Pagamento: 16, 17 e 18 de setembro

Emissão de nota e entrega dos veículos: a partir de 17 de setembro

O Detran-AC reforçou que seus servidores não podem participar do leilão. Empresas contratadas, como concessionárias e permissionárias, também estão proibidas.