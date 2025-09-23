Detran notifica proprietários de veículos removidos no interior do Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (23) o Edital de Notificação de Veículos Removidos nº 017/2025, referente à cidade de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o edital, os proprietários de veículos — sejam automóveis, motocicletas ou outros — devem comparecer ao Depósito de Veículos Removidos da empresa WR Leilões, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.091, Centro de Cruzeiro do Sul, para tratar da retirada dos bens. O atendimento é realizado em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem regularizar todos os débitos pendentes, incluindo IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria. Também é necessário quitar as despesas referentes à remoção e ao depósito dos veículos. O prazo para a regularização é de 10 dias a contar da publicação do edital.

Caso os proprietários não realizem os pagamentos e a retirada dos veículos dentro do prazo estipulado, os bens poderão ser leiloados conforme prevê a legislação vigente.

A publicação reforça a importância de que os proprietários verifiquem sua situação junto ao depósito para evitar a perda definitiva do veículo.

VEJA LISTA COMPLETA

