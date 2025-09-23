23/09/2025
Universo POP
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia
Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes

Detran notifica proprietários de veículos removidos no interior do Acre

Proprietários têm prazo de 10 dias para regularizar débitos pendentes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (23) o Edital de Notificação de Veículos Removidos nº 017/2025, referente à cidade de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o edital, os proprietários de veículos — sejam automóveis, motocicletas ou outros — devem comparecer ao Depósito de Veículos Removidos da empresa WR Leilões, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.091, Centro de Cruzeiro do Sul, para tratar da retirada dos bens. O atendimento é realizado em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Proprietários têm prazo de 10 dias para regularizar débitos pendentes/Foto: Reprodução

Os interessados devem regularizar todos os débitos pendentes, incluindo IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria. Também é necessário quitar as despesas referentes à remoção e ao depósito dos veículos. O prazo para a regularização é de 10 dias a contar da publicação do edital.

Caso os proprietários não realizem os pagamentos e a retirada dos veículos dentro do prazo estipulado, os bens poderão ser leiloados conforme prevê a legislação vigente.

A publicação reforça a importância de que os proprietários verifiquem sua situação junto ao depósito para evitar a perda definitiva do veículo.

VEJA LISTA COMPLETA

carros s

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost