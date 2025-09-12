Dia das Crianças do Montanhês 2025 lança campanha de arrecadação

O tradicional Dia das Crianças do Montanhês, ação social que desde 2018 transforma a Rua Manaus em um espaço de arte, lazer e acolhimento para a comunidade, já está com data marcada para sua edição de 2025: 12 de outubro, das 14h às 19h.

O projeto nasceu no bairro Montanhês, parte alta de Rio Branco (AC), e tem como missão garantir acesso à cultura, saúde e diversão para as crianças e suas famílias. Ao longo de sete anos de história, a ação já beneficiou centenas de pessoas, fortalecendo a identidade comunitária e promovendo inclusão social.

Para realizar mais uma edição especial, a organização lança sua campanha oficial de arrecadação, convidando toda a sociedade a colaborar.

O que pode ser doado:

💳 Dinheiro (via PIX ou apoio financeiro para a estrutura do evento);

🎁 Brinquedos (novos ou em bom estado);

🍚 Alimentos não perecíveis;

👕 Roupas infantis;

🎨 Atividades e serviços voltados ao público infantil (em formato de parceria).

O evento é organizado pela Ação Unidas do Montanhês, sob liderança de Maria José, em parceria com a Central de Slam. A ação também conta com o apoio de coletivos e instituições locais como a TRZ Crew e a CUFA Acre.

“O Dia das Crianças do Montanhês já se tornou parte da identidade do nosso bairro. Cada doação é mais que solidariedade: é um presente de dignidade e alegria para nossas crianças”, destaca Maria José, liderança comunitária.

Como doar

📍 Ponto físico: Rua Manaus, nº 273 – Bairro Montanhês – Rio Branco (AC)

💳 PIX (CNPJ): 39.386.971/0001-57 (Afronte)

📧 E-mail: [email protected]

📱 Telefone/WhatsApp: (68) 99208-9360

Serviço

📅 Data: 12 de outubro de 2025

⏰ Horário: das 14h às 19h

📍 Local: Rua Manaus, bairro Montanhês – Rio Branco (AC)

🔗 Informações e contato: [email protected] | (68) 99208-9360