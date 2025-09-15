Diego Martins assume namoro com o ator Jessé Scarpellini; veja detalhes

Diego Martins revelou, na noite de domingo (14/9), que está namorando o ator Jessé Scarpellini, conhecido por papéis nas séries Amores Reais e As Five, da Globo. A confirmação aconteceu durante o The Town, em São Paulo. “Eu estou namorando, mas ele não veio. Faz pouquíssimos dias, é notícia fresca”, disse em entrevista à Quem.
Segundo Diego, os dois “se conhecem há muitos anos”, mas o relacionamento “virou paixão do nada” recentemente. “A gente nem era amigo, sabia? Era conhecido, e aí virou”, contou.
O ator também refletiu sobre a importância de assumir publicamente o relacionamento e sobre sua sexualidade. Ele reconheceu que a indústria ainda impõe barreiras, mas que a visibilidade é um caminho necessário: “Não vou dizer que eu não perco trabalhos cada vez que falo mais sobre a minha sexualidade, mas é um caminho sem volta — e muito feliz”.
Fonte: Revista Quem
Redigido por: ContilNet