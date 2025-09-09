09/09/2025
Dino acompanha Moraes e vota pela condenação de Bolsonaro em julgamento no STF

Segunda manifestação no julgamento aponta para condenação de Bolsonaro e aliados

O julgamento da ação que analisa uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avançou nesta terça-feira (9/9) no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Flávio Dino acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, e votou pela condenação de Bolsonaro e de mais sete réus.

Dino foi o segundo a se manifestar na sessão da Primeira Turma e reforçou o entendimento do relator sobre a responsabilidade dos acusados em uma suposta trama para manter Bolsonaro no poder, mesmo após o resultado das eleições.

pf-indicia-mulher-que-tentou-agredir-flavio-dino-durante-voo

Flávio Dino acompanha Moraes e vota pela condenação de Bolsonaro em julgamento no STF/Foto: Reprodução

Na véspera, Moraes já havia defendido a condenação do ex-presidente e de outros integrantes do chamado “núcleo 1” do processo, apontado como central na articulação golpista.

O julgamento segue com a expectativa dos votos dos demais ministros que compõem a Primeira Turma do STF.v

