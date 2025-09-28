Domingo no Acre será de tempo instável com chances de chuvas, que podem ser intensas

O domingo (28) será marcado por tempo instável em todo o Acre, com sol, nuvens e chuvas pontuais que podem se intensificar em algumas regiões, segundo informações do portal O Tempo Aqui.

No leste e sul do estado, incluindo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, há alta probabilidade de chuvas fortes ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 75% durante a tarde e atingir até 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos devem soprar fracos, predominando do norte com variações para noroeste e nordeste.

No centro e oeste, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com precipitações que podem ocorrer a qualquer momento e chances de chuvas intensas. A umidade mínima durante a tarde deve ficar entre 70% e 80%, e a máxima ao amanhecer, entre 90% e 100%. Os ventos também serão fracos e de direção norte, com variações para noroeste e nordeste.

Veja as temperaturas nos municípios:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21ºC e 23ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC.